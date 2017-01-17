سقوط مرگبار کارگر ۱۷ ساله در عمق چاه ۸ متری

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت:ساعت ۱۴:۵۶ حادثه سقوط در چاه واقع در خیابان جهاد اکبر، خیابان شاملو به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و نیروهای ۲ ایستگاه به محل اعزام شدند

وی افزود :با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد ، در طبقه منفی یک ساختمان ۴ طبقه ای در حال ساخت، کارگران مشغول حفر چاه بودند که به یکباره یک جوان افغان ۱۷ ساله به عمق ۸ متری چاه سقوط و زیر آوار مدفون می شود.

ملکی ادامه داد: وضعیت بسیار ناایمن بود و ریزش دیواره ها همچنان ادامه داشت اما نیروها با تلاش بسیار موفق به خارج کردن این کارگر شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: با تحویل کارگر جوان به عوامل اورژانس متاسفانه مشخص شد که وی در همان دقایق اولیه جان خود را از دست داده است.

ملکی بیان کرد: با ایمن سازی محل حادثه، عملیات در ساعت ۲۰:۰۰ به پایان رسید.