امنیت و صلابت نظام با تکیه بر توان دفاعی و خون شهدا حاصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت جانبازان و آزادگان عملیات کربلای ۶ که در کرمانشاه برگزار شد، اقتدار و امنیت حاکم بر نظام را مرهون خون شهدا و جانفشانی و ایثار شبانه روزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و اظهار داشت: شهدا با نثار خون خود با پروردگار متعال معامله کردند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جانبازان را شهدای زنده توصیف کرد و گفت: جانبازان سرافزاز میهمن اسلامی همچون شهیدان از خودگذشتند و امروز این عزیزان برای ما یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس هستند.

امیر حیدری گفت: شهدا در دوران آتش و خون از جان گذشتند و برای دفاع از اسلام و میهن اسلام ره شهادت رفتند و امروز این شهیدان سرافرازان این مرز و بوم و عزیز هستند.

وی با اشاره به برخی وقایع سوریه گفت:‌ در شرایطی که شرق و غرب خواهان برکناری بشار اسد در سوریه بودند فرمانده معظم کل قوا فرمودند که بشار اسد باقی می‌ماند؛ و ما این دوراندیشی رادیدیم و در نهایت ولی امر ما حرف آخر را بیان کرد.

امیر حیدری در ادامه بیان کرد: امروز فرماندهی معظم کل قوا در نهایت صلابت و استواری ادامه دهنده نهضت بنیانگذار کبیر انقلاب است و راه و روش امام(ره) را به پیش می‌برند.

وی با بیان اینکه امنیت، عظمت و صلابت امروز جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان دفاعی و خون شهدا حاصل شده، افزود: امروز در شرایطی هستیم که قدرت‌های مادی جهان اذعان دارند نهضت انقلاب اسلامی ایران مرهون ولایت فقیه است.