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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۳۰

جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان:

واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور رفسنجان - کرمان/۶ نفر جان باختند

واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور رفسنجان - کرمان/۶ نفر جان باختند

کرمان – جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان از فوت شش نفر در اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور رفسنجان - کرمان خبر داد.

سرهنگ علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کمربندی رفسنجان کرمان اظهار کرد: تاکنون در این سانحه رانندگی شش نفر جان خود را از دست داده اند.

وی گفت: تعداد مجروحان در حال حاضر مشخص نبوده و تا پایان بررسی ها آمار در این خصوص اعلام می شود.

وی گفت: این اتوبوس از یزد به سمت ایرانشهر در حال حرکت بوده که واژگون می شود.

جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان تصریح کرد: علت وقوع حادثه نیز در دست بررسی است.

گفته می شود اتوبوس گفته شده حامل ۱۹ مسافر و دو راننده بوده است و این حادثه حوالی ساعت ۲۲ امشب رخ داده است.

کد مطلب 3880208

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