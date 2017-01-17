واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور رفسنجان - کرمان/۶ نفر جان باختند

سرهنگ علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در کمربندی رفسنجان کرمان اظهار کرد: تاکنون در این سانحه رانندگی شش نفر جان خود را از دست داده اند.
وی گفت: تعداد مجروحان در حال حاضر مشخص نبوده و تا پایان بررسی ها آمار در این خصوص اعلام می شود.
وی گفت: این اتوبوس از یزد به سمت ایرانشهر در حال حرکت بوده که واژگون می شود.
جانشین رئیس پلیس راه استان کرمان تصریح کرد: علت وقوع حادثه نیز در دست بررسی است.
گفته می شود اتوبوس گفته شده حامل ۱۹ مسافر و دو راننده بوده است و این حادثه حوالی ساعت ۲۲ امشب رخ داده است.
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