فاز دوم طرح تاب آوری اجتماعی زنان وخانواده در استان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت ملاوردی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین به زودی دوره آموزشی مهارت افزایی زنان مدیر استانها از جمله استان کهگیلویه و بویراحمد به اجرا در خواهد آمد.

وی بیان داشت: سایر برنامه هایی در دست اجرا داریم برای زنان کشور و لوایحی که به مجلس ارسال می شود و اسناد راهبردی وجود دارد که در حال تدوین است.

ملاوردی با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی بانوان در سفرهایی که انجام می گیرد فضاهای تفریحی، فرهنگی، ورزشی، است، اظهار داشت: تعداد پارکها هنوز با جمعیت زنان که نیمی از جمعیت کشور هستند به هیچ وجه همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه زنان با توجه به تلاش و توانمندی و فرهیختگی و سخت کوشی مستحق بسیاری از امکانات تفریحی فرهنگی و هنری هستند، گفت: در راستای رفاه حال بانوان در کشور پروژه های مختلفی اجرایی می شود که ایجاد پارک بانوان یکی از این پروژ ه ها است.

ملاوردی با اشاره به احداث پارک بانوان یاسوج گفت: در بخشی از این پارک نیز خانه بانوان استان ایجاد می شود که در آن مسائل زنان مطرح شده و توسط مسئولان پیگیری می شود.

وی اظهار داشت: به عنوان نماینده دولت، پیگیریهای لازم برای برای دسترسی زنان استان به فرصتهای عادلانه و منابع عادلانه انجام خواهم داد که این امر یکی از برنامه های جدی دولت و شعار دولت تدبیر و امید است که در این چهار سال سعی شده در این مسیر حرکت شود.