هرگونه تجاوز به مرزهای جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نمی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی صبح چهارشنبه در گردهمایی مشترک مربیان و دانش آموزان مدارس شجره طیبه نیروی دریایی سپاه بیان داشت: اساس مأموریت و رسالت انبیا و اولیای الهی انسان سازی، تربیت انسان و فراهم ساختن زمینه های عبودیت و بندگی خدا است.

وی افزود: از آن جا که فلسفه وجودی سپاه حرکت در همان سمت و سویی است که انبیا و اولیای الهی در پی آن بودند، توجه به مقوله تعلیم و تربیت برای ما نیز یک اصل بسیار مهم و اساسی است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه نزدیک به ۹۰ درصد از توان و ظرفیت نیروی دریایی سپاه در جنوب کشور قرار دارد، افزود: در طول سال هایی که از عمر نیروی دریایی سپاه می گذرد تا کنون، علاوه بر توجهی که باید نسبت به خانواده بزرگ این نیرو در ابعاد مختلف می داشتیم، از ارائه هر گونه خدمت به سایر اقشار مردم خونگرم خطه جنوب نیز مضایقه نداشته و نداریم.

سردار فدوی در ادامه گفت: صدها عنوان خدمت و مشارکت در پروژه های بزرگ سازندگی اعم از اسکله ها، حوضچه ها، موج شکن ها، حوزه های تولیدی و اقتصاد مقاومتی و همچنین برپایی صدها مرکز ثابت و سیار خدماتی و درمانی از جمله بیمارستان های صحرایی و در اختیار قرار دادن بخش زیادی از ظرفیت های بیمارستانی و درمانگاهی نیروی دریایی سپاه ، تنها بخش کوچکی از مجموعه توفیقات نیروی دریایی سپاه است.

وی افزود: ضمن پیگیری روزافزون این روند خدمتگزاری، هیچ لحظه ای از وظیفه تأمین امنیت ملی و مقابله با تهدیدات در حوزه مأموریتی و ارتقای قدرت دفاعی و بازدارندگی در برابر جبهه مستکبران جهانی نیز غافل نبوده و هیچ فرصتی را برای افزایش توانمندی های خود از دست نداده ایم و قدرت دفاعی خود را در حد و اندازه ای که برای دفع بزرگ ترین تهدیدات، پاسخی فراخور و محکم داشته باشد، شکل و سازمان داده ایم و این را نیز از جمله مهم ترین خدمات و توفیقات می دانیم.

دریادار فدوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد حماسه دستگیری تفنگداران متجاوز آمریکایی گفت: ما در موضوع امنیت و دفاع از انقلاب اسلامی بدون تردید در برابر زورگویی، تعدی و زیاده خواهی دست روی دست نخواهیم گذاشت و قطعا رفتار هیچ زورگوی متجاوز و زیاده خواهی در خصومت ورزی و کینه ورزی نسبت به ملت انقلابی و انقلاب اسلامی بی پاسخ نمی ماند.

وی افزود: در جریان دستگیری تفنگداران آمریکایی ثابت کردیم که تجاوزگری از هر ناحیه و در هر مقیاسی که صورت بگیرد با پاسخی فراخور همراه خواهد شد.

سردار فدوی به در پیش بودن ایام الله دهه فجر اشاره و این ایام را منشأ برکات زیادی برای ملت توصیف کرد.

در این مراسم همچنین خانم زحمتکش رئیس ستاد مدارس شجره طیبه و مشاور فرماندهی نیرو، گزارشی از شکل گیری و عملکرد مدارس شجره طیبه نیروی دریایی سپاه ارائه داد و با بیان این که پایه و اساس این مجموعه ها تربیت محوری است، برخی موفقیت های دانش آموزان این مدارس را در موضوعات آموزشی و همچنین رشته های گوناگونی با محوریت قرآن کریم، احکام و معارف اسلامی، سرود و فعالیت های فرهنگی و... را یادآور شد.

در این مراسم که با افتتاح نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی دانش آموزان و همچنین زمین چمن مصنوعی یکی از مدارس شهر بندرعباس نیز همراه بود، تعدادی از مسئولان نیروی دریایی سپاه، سپاه امام سجاد(ع) و آموزش و پرورش استان هرمزگان و همچنین جمعی از دانش آموزان دختر و پسر مقاطع مختلف مدارس شجره طیبه نیروی دریایی سپاه مستقر در بندرعباس به همراه مربیان و معلمان خود شرکت داشتند.