به گزارش خبرنگار مهر، کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین المللی اقدام ایرانی با اعلام برنامه‌های این جشنواره عنوان کرد: نخستین کارگاه تخصصی مد و لباس اقوام فردا در مجتمع انتظار برگزار خواهد شد.

هنرنمایی ۲۳ گروه موسیقی اقدام از دیگر برنامه های جشنواره بین المللی اقوام ایرانی است که قرار است به میزبانی استان کرمانشاه برگزار شود.

گروه‌های موسیقی از کشورهای هندوستان، عراق و تاجیکستان به هنرنمایی خواهند پرداخت.

بهترین موسیقی‌ها و افراد شاخص در هر موسیقی قومی و آیینی برای اجرا و هنرنمایی به جشنواره بین المللی اقوام دعوت شدند.

از استان کرمانشاه نیز ۱۲ گروه موسیقی در جشنواره بین المللی اقوام به هنرنمایی خواهند پرداخت و گروه های موسیقی فصیحی از سنقر، گروه موسیقی جمشید عزیزخانی از کرمانشاه، تنبورنوازی از دالاهو بخشی از گروه‌های استان خواهند بود.