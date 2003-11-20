خدايا در اين روز مرا دوست دوستانت قرار ده

اللهمّ اجْعَلْني فيهِ محبّاً لأ وْليائِكَ
ومُعادياً لأعْدائِكَ مُسْتَنّاً بِسُنّةِ خاتَمِ انْبيائِكَ
يا عاصِمَ قُلوبِ النّبييّن.
خدايا در اين روز مرا دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پيرو راه و روش خاتم پيغمبرانت قرار ده
اى نگهدار دلهاى پيامبران.
گفتار نور :
عن فاطمه الزهرا سلام الله عليها
ما يصنع الصائم بصيامه اذا لم يصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه.
حضرت زهرا عليها السلام فرمود:
روزه دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده ، روزه اش به چه كارش خواهد آمد.
بحار، ج 93 ص 295
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