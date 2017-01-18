جشنواره بین المللی تئاتر فجر آذربایجان شرقی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استانی آذربایجان شرقی در حالی شامگاه سه شنبه با برگزاری مراسمی ویژه در تالار اصلی تئاتر شهر تبریز به کار خود پایان داد که با حضور هفت گروه نمایشی از ۲۴ تا ۲۸ دی برگزار شد و در این دوره سه گروه نمایشی از تهران، دو گروه از زنجان و آمل، یک گروه از جمهوری آذربایجان و یک گروه از تبریز به اجرای نمایش پرداختند.

در این مراسم از شهردار تبریز، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری تبریز، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر، رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، معاون سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، حراست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، رئیس امور هنری، کارشناس هنرهای نمایشی و روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان، مدیر هاتف شهر، به جهت همکاری های صمیمانه ی آنها در طول برگزاری جشنواره با تقدیم لوح تقدیر و تندیس ارک تقدیر شد.

همچینین به عکاسان منتخب نمایشگاه عکس تئاتر نیز پنج میلیون ریال جایزه نقدی به همراه تندیس ارک اهدا و آثار فرناز مطلوبی، لیلا فیصلی و ناطق زاده به عنوان عکس برتر انتخاب شد.