به گزارش خبرگزاري مهر، معاونت ارتباطات و تبليغات جشنواره فيلم كارآفريني اعلام كرد اين جشنواره براي نخستين‌بار در كشور با شعار "هر ايراني، يك كارآفرين" در قالب بخش‌هاي مختلف مسابقه، جنبي، نمايشگاه عكس و نشست‌هاي تخصصي هم‌انديشي كارآفرينان با هنرمندان مطرح ايراني به مدت چهار روز در تهران برگزار خواهد شد.



ترويج فرهنگ خلاقيت و كارآفريني با بهره‌گيري از ابزار سينما و فيلم، ايجاد زمينه‌اي براي واردكردن مفاهيم و ارزش‌هاي كارآفريني به ادبيات سينمايي كشور، مطرح ساختن سينماي كارآفرين با عنوان سينماي نوين، پويا و پرطرفدار، ترغيب سينماگران و فيلمسازان به تهيه و توليد فيلم از زندگي كارآفرينان موفق ايراني و به تصويركشيدن قابليت‌ها و توانمندي‌هاي كارآفريني بخش خصوصي و تعاون در حوزه‌هاي صنعت و كشاورزي از اهداف برگزاري نخستين جشنواره فيلم كارآفريني است.



نخستين جشنواره فيلم كارآفريني با هدف فرهنگ‌سازي براي پيشبرد اهداف و شناسايي جامع هدف در زمينه‌هاي كارآفريني، اشتغالزايي و توجه به مجموعه‌هاي كارآفرين از 18 تا 21 ارديبهشت سال 1386 در تهران برگزار مي‌شود.

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