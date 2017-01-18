آمریکا در مدیریت و جمع بندی نتایج اجلاس آستانه نقشی نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بدلیل مخالفت ایران با مشارکت آمریکا در اجلاس آستانه، هیچگونه دعوت مشترکی برای حضور آمریکا از سوی سه کشور مبتکر برگزاری اجلاس به عمل نیامده است.

وی با اشاره به سوابق بدعهدی و ناکارآمدی آمریکا برای برقراری آتش بس و هدایت طرفین درگیری در سوریه به سمت گفتگو اظهار داشت: هیچ دلیلی برای مشارکت آمریکا در مدیریت، راهبری و هدایت ابتکارات سیاسی جاری در بحران سوریه وجود نداشته و ایفای نقش این کشور در اجلاس آستانه نیز کاملا منتفی است.

شمخانی افزود:جمهوری اسلامی ایران به عنوانی کشوری که اصلی ترین نقش را در پشتیبانی از دولت قانونی سوریه در مبارزه با تروریسم داشته است در فرآیندهای سیاسی از جمله اجلاس آستانه نیز حضوری پررنگ و فعال خواهد داشت.

نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به برخی اخبار منتشر شده پیرامون دعوت از آمریکا برای حضور در اجلاس استانه خاطر نشان ساخت: به طور قطع آمریکا در فرایند گفتگوها و جمع بندی نتایج اجلاس آستانه نقشی نخواهد داشت و احتمال دعوت کشور میزبان از آمریکا به عنوان ناظردر اجلاس وجود دارد.

شمخانی با اشاره به ترکیب گروههای سوری که در این اجلاس حضور خواهند یافت افزود: تنها مسلحینی که توافق آتش بس را امضاء کرده و تعهد خود را به گفتگوهای سوری-سوری اعلام کرده اند به همراه نماینده سازمان ملل متحد در اجلاس آستانه دعوت شده اند.

بر اساس برنامه اعلام شده، نشست آستانه در روزهای چهارم و پنجم بهمن ماه جاری در قزاقستان تحت نظارت ایران، روسیه و ترکیه برگزار می‌ گردد. این اجلاس با محوریت برگزاری گفت‌وگوهای سوری-سوری با مشارکت دولت و مسلحین سوریه وبا هدف فراهم کردن مقدمات حل سیاسی بحران در این کشور انجام می‌شود.