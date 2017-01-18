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۲۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین:

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک در قزوین برگزار می‌شود

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک در قزوین برگزار می‌شود

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گفت: درراستای تقویت و حمایت از صنایع کوچک نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط بهمن ماه در قزوین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز چهارشنبه در جلسه کار گروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهارداشت: همزمان با آغاز سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای حمایت از صنایع کوچک نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با هدف توسعه بازار واحدهای صنعتی، آشنایی صنایع کوچک با یکدیگر، آشنایی مردم استان قزوین با توانمندی‌های صنایع کوچک، معرفی محصولات و برندهای صنایع کوچک و حمایت از صنایع و تولیدات بومی استان قزوین برگزار می شود.

خانپور تصریح کرد: برگزاری سمینارهای تخصصی بازاریابی، دوره های آموزشی کسب و کار و کارآفرینی برای مدیران، کارشناسان واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان برگزاری نمایشگاه از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

وی یادآورشد:برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این نمایشگاه هیئت های تجاری از استانهای همجوار و همچنین چند تور صنعتی از صاحبان صنایع از استانهای کشور جهت بازدید از نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند.

خانپور بیان کرد: دومین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی همزمان با سالگرد سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دهه مبارک فجر از ۱۰ تا ۱۳ بهمن ماه در محل دائمی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برپا می شود.

کد مطلب 3880515

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