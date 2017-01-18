به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور روز چهارشنبه در جلسه کار گروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهارداشت: همزمان با آغاز سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای حمایت از صنایع کوچک نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با هدف توسعه بازار واحدهای صنعتی، آشنایی صنایع کوچک با یکدیگر، آشنایی مردم استان قزوین با توانمندی‌های صنایع کوچک، معرفی محصولات و برندهای صنایع کوچک و حمایت از صنایع و تولیدات بومی استان قزوین برگزار می شود.

خانپور تصریح کرد: برگزاری سمینارهای تخصصی بازاریابی، دوره های آموزشی کسب و کار و کارآفرینی برای مدیران، کارشناسان واحدهای صنعتی و تولیدی در زمان برگزاری نمایشگاه از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.

وی یادآورشد:برای برگزاری هرچه مطلوب‌تر این نمایشگاه هیئت های تجاری از استانهای همجوار و همچنین چند تور صنعتی از صاحبان صنایع از استانهای کشور جهت بازدید از نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند.

خانپور بیان کرد: دومین نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی همزمان با سالگرد سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دهه مبارک فجر از ۱۰ تا ۱۳ بهمن ماه در محل دائمی شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین برپا می شود.