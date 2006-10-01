تنها دو متخصص طب سالمندي در كشور وجود دارد / 110 هزار سالمند تحت پوشش بهزيستي هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ابوالحسن فقيه امروز در بازديد از مركز نگهداري سالمندان توحيد افزود: وجود سالمندان بيمار و معلول در آينده براي كشور هزينه ‌‏اي فراتر از بودجه كل كشور خواهد داشت و اگر برنامه ‌‏اي براي بهداشت و سلامتي جوانان نداشته باشيم ، در آينده با سالمندان معلول و بيمار زيادي روبرو خواهيم شد كه توان پرداخت هزينه‌‏ هاي آنان را نداريم.

وي گفت: در حال حاضر ، در دنيا 200 ميليون سالمند وجود دارد كه تا سال 2050 اين آمار به 2 ميليارد نفر مي ‌‏رسد.

به گفته فقيه ، در ايران نرخ سالمندي 6 درصد جمعيت است كه 5/4 ميليون نفر از جمعيت را تشكيل مي ‌‏دهند. بنابراين بايد سمت و سوي برنامه ‌‏هاي درست به سمت سالمندي سالم حركت كند. در غير اين صورت با مشكلات زيادي روبرو خواهيم شد.

رئيس سازمان بهزيستي گفت: در كشورهاي مختلف تعداد اطباي سالمندي بسيار بالا است در حالي كه در ايران تنها 2 طب سالمند داريم.

وي خاطرنشان كرد: يكي از برنامه‌‏ هاي سازمان بهزيستي كاهش مراكز شبانه ‌‏روزي و گسترش ارائه خدمات به سالمندان در مراكز روزانه و منازل است و در حال حاضر بيشترين مجوزها براي تاسيس مراكز روزانه صادر مي‌‏شود و سعي داريم سالمندان را در منزل نگهداري كنيم.

فقيه يادآور شد: به سالمنداني كه در مراكز روزانه نگهداري مي ‌‏شوند بين 40 تا 60 هزار تومان و در مراكز شبانه‌‏ روزي بين 80 تا 100 هزار تومان يارانه پرداخت مي ‌‏كنيم.

به گزارش مهر ، در اين بازديد معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت: امسال تعداد بيمه شدگان روستايي را 2 برابر خواهيم كرد. سال گذشته 500 هزار نفر در طرح بيمه روستايي بيمه شدند كه امسال اين آمار را دو برابر مي‌‏كنيم.

كاظم نظم ده افزود: طرح تغذيه سالمندان ، خدمات بهداشتي درماني ، پرورش نيروي متخصص پزشكي و پيراپزشكي و يكسان سازي كارت منزلت در شوراي عالي سالمندان بررسي مي‌‏شود.

به گفته وي ، توسعه خدمات به سالمندان در منزل را پيگيري كنيم تا بتوانيم در اكثر استان‌‏ها اين طرح را اجرا كنيم همچنين در حال حاضر بيش از 110 هزار سالمند در منزل خدمات دريافت مي ‌‏كنند كه بيشتر اين خدمات معيشتي است و قصد داريم خدمات پزشكي و اجتماعي را نيز به خدمات ارائه شده در منزل اضافه كنيم.