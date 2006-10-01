تنها دو متخصص طب سالمندي در كشور وجود دارد / 110 هزار سالمند تحت پوشش بهزيستي هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ابوالحسن فقيه امروز در بازديد از مركز نگهداري سالمندان توحيد افزود: وجود سالمندان بيمار و معلول در آينده براي كشور هزينه اي فراتر از بودجه كل كشور خواهد داشت و اگر برنامه اي براي بهداشت و سلامتي جوانان نداشته باشيم ، در آينده با سالمندان معلول و بيمار زيادي روبرو خواهيم شد كه توان پرداخت هزينه هاي آنان را نداريم.
وي گفت: در حال حاضر ، در دنيا 200 ميليون سالمند وجود دارد كه تا سال 2050 اين آمار به 2 ميليارد نفر مي رسد.
به گفته فقيه ، در ايران نرخ سالمندي 6 درصد جمعيت است كه 5/4 ميليون نفر از جمعيت را تشكيل مي دهند. بنابراين بايد سمت و سوي برنامه هاي درست به سمت سالمندي سالم حركت كند. در غير اين صورت با مشكلات زيادي روبرو خواهيم شد.
رئيس سازمان بهزيستي گفت: در كشورهاي مختلف تعداد اطباي سالمندي بسيار بالا است در حالي كه در ايران تنها 2 طب سالمند داريم.
وي خاطرنشان كرد: يكي از برنامه هاي سازمان بهزيستي كاهش مراكز شبانه روزي و گسترش ارائه خدمات به سالمندان در مراكز روزانه و منازل است و در حال حاضر بيشترين مجوزها براي تاسيس مراكز روزانه صادر ميشود و سعي داريم سالمندان را در منزل نگهداري كنيم.
فقيه يادآور شد: به سالمنداني كه در مراكز روزانه نگهداري مي شوند بين 40 تا 60 هزار تومان و در مراكز شبانه روزي بين 80 تا 100 هزار تومان يارانه پرداخت مي كنيم.
به گزارش مهر ، در اين بازديد معاون توانبخشي سازمان بهزيستي گفت: امسال تعداد بيمه شدگان روستايي را 2 برابر خواهيم كرد. سال گذشته 500 هزار نفر در طرح بيمه روستايي بيمه شدند كه امسال اين آمار را دو برابر ميكنيم.
كاظم نظم ده افزود: طرح تغذيه سالمندان ، خدمات بهداشتي درماني ، پرورش نيروي متخصص پزشكي و پيراپزشكي و يكسان سازي كارت منزلت در شوراي عالي سالمندان بررسي ميشود.
به گفته وي ، توسعه خدمات به سالمندان در منزل را پيگيري كنيم تا بتوانيم در اكثر استانها اين طرح را اجرا كنيم همچنين در حال حاضر بيش از 110 هزار سالمند در منزل خدمات دريافت مي كنند كه بيشتر اين خدمات معيشتي است و قصد داريم خدمات پزشكي و اجتماعي را نيز به خدمات ارائه شده در منزل اضافه كنيم.
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