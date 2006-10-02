۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۲

مركز مطالعات منع گسترش سلاحهاي هسته اي (CNS) منتشر كرد؛

گزارش افشاگرانه درباره تعداد سلاحهاي كشتار جمعي اسرائيل

مركز مطالعات منع گسترش سلاحهاي هسته اي (CNS) در گزارشي به افشاي تعداد سلاحهاي كشتار جمعي رژيم صهيونيستي پرداخته است كه اين گزارش افشاگرانه بار ديگر خطرات بسيار زياد زرادخانه سلاحهاي كشتارجمعي اين رژيم را براي صلح و امنيت منطقه اي و جهاني مورد تاكيد قرار مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مركز در گزارش خود تعداد سلاحهاي هسته اي، شيميايي، بيولوژيكي، موشكهاي بالستيك و ديگر تجهيزات نظامي رژيم صهيونيستي را افشا كرده كه از اين قرار است :

- سلاحهاي هسته اي : اسرائيل در اين بخش داراي برنامه هسته اي در سطح بالا با برآورد تقريبي 100 تا 200 سلاح است كه مي تواند توسط موشكهاي بالستيك و يا هواپيما پرتاب شود.

زرادخانه هسته اي اين رژيم ممكن است شامل سلاحهاي هسته اي حرارتي باشد. راكتور آب سنگين IRR-2 با قدرت 40 تا 150 مگاوات و تاسيسات فراوري پلوتونيم در "ديمونا" كه تحت پادمانهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار ندارد.

راكتور تحقيقاتي IRR-1 با قدرت 5 مگاوات در" ناحال سوريك " كه تحت پادمانهاي آژانس قرار دارد.

اين رژيم ان پي تي ( معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ) را امضا نكرده است.

- سلاحهاي شيميايي : اسرائيل در اين بخش داراي برنامه سلاحهاي فعال است، اما گمان نمي رود كه كلاهكهاي شيميايي را بر موشكهاي بالستيك مستقركرده باشد. البته اين رژيم توانايي توليد براي گاز خردل و ديگر عوامل ايجاد اختلالات عصبي را داراست.

- سلاحهاي بيولوژيكي : توانايي توليد و پژوهش گسترده اسرائيل دراين بخش در انستيتو پژوهشي بيولوژيك در " نس زيونا"   انجام شده است. البته هيچ مدركي از توليد اين نوع سلاحها به طور آشكار ثابت نشده است.

- موشكهاي بالستيك : اسرائيل تقريبا داراي 50 موشك Jericho-2 با برد هزار و 500 كيلومتر و حداكثر قابليت حمل هزار كيلوگرم است و همچنين اين رژيم 50  تا 100 موشك Jericho-1 با برد 500 تا هزار كيلومتر و قابيلت حمل 500 كيلوگرم و از سوي ديگرموشكهاي MGM-52 Lance  با برد 130 كيلومتر و قابليت حمل 450 كيلوگرم را داراست.

رژيم صهيونيستي داراي ابزار پرتاب فضايي Shavit با برد 4 هزار و 500 كيلومتر و قابليت حمل 150 تا 250 كيلوگرم است. گزارشهاي تاييد نشده اي هم در مورد برنامه تحت توسعه  Jericho-3 وجود دارد كه از فناوريهاي Shavit با برد 4 هزار و 800 كيلومتر و قابيلت حمل هزار كيلوگرم استفاده مي كند.

از سوي ديگر اين رژيم نوع بهبود يافته (LK-1 ،  LK-2 ( Shavit را با ظرفيت 350 كيلوگرم و 800 كيلوگرم توسعه داده است.

- موشكهاي كروز : موشك كروز ضد ناو Gabriel-4 با برد 200 كيلومتر و ظرفيت 500 كيلوگرم ، موشك كروزضد ناو" هارپون" با برد 120 كيلومتر و ظرفيت 220 كيلوگرم و موشك كروز رهگيرهوا به هواي " توربو" با برد 200 تا 300 كيلومتربا ظرفيت ناشناخته از انواع موشكهاي كروز اين رژيم هستند.

- سيستم هاي پرتابي ديگر : اين رژيم داراي 497فروند هواپيماي جنگنده از انواع مختلف است .سيستمهاي زميني آن شامل موشك انداز و توپخانه مي شود و همچنين داراي موشك هوا به زمين Popeye-3 با برد 350 كيلومتر و ظرفيت 360 كيلوگرم و موشك هوا به زمين Popeye-1 با برد 100 كيلومتر و ظرفيت 395 كيلوگرم است.

- وسايل نقليه هوايي بدون سرنشين : اسرائيل در اين بخش داراي اين تجهيزات مي باشد : وسيله نقليه هوايي بدون سرنشين (UAV) مرگبار " هارپي" با برد 500 كيلومتر و ظرفيت ناشناخته ، Delilah/STAR-1 UAV با برد 400 كيلومتر و ظرفيت 50 كيلوگرم، UAV " هانتر" ( شكارچي) با برد 300 كيلومتر و ظرفيت 114 كيلوگرم، UAV " هرون" با برد بيش از هزار كيلومتر و ظرفيت 250 كيلوگرم، UAV" هرمس" 450 با برد 200 كيلومتر و ظرفيت 150 كيلوگرم، UAV " پيونير" با برد 185 كيلومتر و ظرفيت تقريبي 15 تا 25 كيلوگرم، UAV " اسكوت " و " ماستيف" با بردها و ظرفيتهاي ناشناخته ، UAV " سرچر" با برد 250 كيلومتر و ظرفيت 100 كيلوگرم، UAV " رنجر" با برد 100 تا 150 كيلومتر و ظرفيت 45 كيلوگرم، ميني UAV " دولوپمنت آو اسكاي لارك" با برد 10 كيلومتر و ظرفيت ناشناخته.

