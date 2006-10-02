گزارش افشاگرانه درباره تعداد سلاحهاي كشتار جمعي اسرائيل

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مركز در گزارش خود تعداد سلاحهاي هسته اي، شيميايي، بيولوژيكي، موشكهاي بالستيك و ديگر تجهيزات نظامي رژيم صهيونيستي را افشا كرده كه از اين قرار است :

- سلاحهاي هسته اي : اسرائيل در اين بخش داراي برنامه هسته اي در سطح بالا با برآورد تقريبي 100 تا 200 سلاح است كه مي تواند توسط موشكهاي بالستيك و يا هواپيما پرتاب شود.

زرادخانه هسته اي اين رژيم ممكن است شامل سلاحهاي هسته اي حرارتي باشد. راكتور آب سنگين IRR-2 با قدرت 40 تا 150 مگاوات و تاسيسات فراوري پلوتونيم در "ديمونا" كه تحت پادمانهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار ندارد.

راكتور تحقيقاتي IRR-1 با قدرت 5 مگاوات در" ناحال سوريك " كه تحت پادمانهاي آژانس قرار دارد.

اين رژيم ان پي تي ( معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي ) را امضا نكرده است.

- سلاحهاي شيميايي : اسرائيل در اين بخش داراي برنامه سلاحهاي فعال است، اما گمان نمي رود كه كلاهكهاي شيميايي را بر موشكهاي بالستيك مستقركرده باشد. البته اين رژيم توانايي توليد براي گاز خردل و ديگر عوامل ايجاد اختلالات عصبي را داراست.

- سلاحهاي بيولوژيكي : توانايي توليد و پژوهش گسترده اسرائيل دراين بخش در انستيتو پژوهشي بيولوژيك در " نس زيونا" انجام شده است. البته هيچ مدركي از توليد اين نوع سلاحها به طور آشكار ثابت نشده است.

- موشكهاي بالستيك : اسرائيل تقريبا داراي 50 موشك Jericho-2 با برد هزار و 500 كيلومتر و حداكثر قابليت حمل هزار كيلوگرم است و همچنين اين رژيم 50 تا 100 موشك Jericho-1 با برد 500 تا هزار كيلومتر و قابيلت حمل 500 كيلوگرم و از سوي ديگرموشكهاي MGM-52 Lance با برد 130 كيلومتر و قابليت حمل 450 كيلوگرم را داراست.

رژيم صهيونيستي داراي ابزار پرتاب فضايي Shavit با برد 4 هزار و 500 كيلومتر و قابليت حمل 150 تا 250 كيلوگرم است. گزارشهاي تاييد نشده اي هم در مورد برنامه تحت توسعه Jericho-3 وجود دارد كه از فناوريهاي Shavit با برد 4 هزار و 800 كيلومتر و قابيلت حمل هزار كيلوگرم استفاده مي كند.

از سوي ديگر اين رژيم نوع بهبود يافته (LK-1 ، LK-2 ( Shavit را با ظرفيت 350 كيلوگرم و 800 كيلوگرم توسعه داده است.

- موشكهاي كروز : موشك كروز ضد ناو Gabriel-4 با برد 200 كيلومتر و ظرفيت 500 كيلوگرم ، موشك كروزضد ناو" هارپون" با برد 120 كيلومتر و ظرفيت 220 كيلوگرم و موشك كروز رهگيرهوا به هواي " توربو" با برد 200 تا 300 كيلومتربا ظرفيت ناشناخته از انواع موشكهاي كروز اين رژيم هستند.

- سيستم هاي پرتابي ديگر : اين رژيم داراي 497فروند هواپيماي جنگنده از انواع مختلف است .سيستمهاي زميني آن شامل موشك انداز و توپخانه مي شود و همچنين داراي موشك هوا به زمين Popeye-3 با برد 350 كيلومتر و ظرفيت 360 كيلوگرم و موشك هوا به زمين Popeye-1 با برد 100 كيلومتر و ظرفيت 395 كيلوگرم است.

- وسايل نقليه هوايي بدون سرنشين : اسرائيل در اين بخش داراي اين تجهيزات مي باشد : وسيله نقليه هوايي بدون سرنشين (UAV) مرگبار " هارپي" با برد 500 كيلومتر و ظرفيت ناشناخته ، Delilah/STAR-1 UAV با برد 400 كيلومتر و ظرفيت 50 كيلوگرم، UAV " هانتر" ( شكارچي) با برد 300 كيلومتر و ظرفيت 114 كيلوگرم، UAV " هرون" با برد بيش از هزار كيلومتر و ظرفيت 250 كيلوگرم، UAV" هرمس" 450 با برد 200 كيلومتر و ظرفيت 150 كيلوگرم، UAV " پيونير" با برد 185 كيلومتر و ظرفيت تقريبي 15 تا 25 كيلوگرم، UAV " اسكوت " و " ماستيف" با بردها و ظرفيتهاي ناشناخته ، UAV " سرچر" با برد 250 كيلومتر و ظرفيت 100 كيلوگرم، UAV " رنجر" با برد 100 تا 150 كيلومتر و ظرفيت 45 كيلوگرم، ميني UAV " دولوپمنت آو اسكاي لارك" با برد 10 كيلومتر و ظرفيت ناشناخته.