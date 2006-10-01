موسوي تبريزي در گفتگو با مهر :
سخنگوي ستاد انتخابات جبهه اصلاحات امروز تعيين ميشود
موسوي تبريزي با اعلام اينكه سخنگوي ستاد انتخابات جبهه اصلاحات، امروز مشخص مي شود، گفت: امروز در گردهمايي اصلاح طلبان ، سخنگوي ستاد انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تعيين مي شود.
موسوي تبريزي كه رياست شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات را بر عهده دارد، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص بحث و بررسي درباره تعيين زمان براي ديداري مجدد با كروبي، اظهار داشت: هنوز مشخص نيست دراين خصوص گفتگويي صورت بگيرد.
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