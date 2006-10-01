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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۱۷

موسوي تبريزي در گفتگو با مهر :

سخنگوي ستاد انتخابات جبهه اصلاحات امروز تعيين مي‌شود

سخنگوي ستاد انتخابات جبهه اصلاحات امروز تعيين مي‌شود

موسوي تبريزي با اعلام اينكه سخنگوي ستاد انتخابات جبهه اصلاحات، امروز مشخص مي شود، گفت: امروز در گردهمايي اصلاح طلبان ، سخنگوي ستاد انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تعيين مي شود.

موسوي تبريزي كه رياست شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات را بر عهده دارد، در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، درخصوص بحث و بررسي درباره تعيين زمان براي ديداري مجدد با كروبي، اظهار داشت: هنوز مشخص نيست دراين خصوص گفتگويي صورت بگيرد.
کد مطلب 388057

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