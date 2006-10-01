موسوي تبريزي با اعلام اينكه سخنگوي ستاد انتخابات جبهه اصلاحات، امروز مشخص مي شود، گفت: امروز در گردهمايي اصلاح طلبان ، سخنگوي ستاد انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تعيين مي شود.