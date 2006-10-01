اكنون بهترين فرصت براي خدمت به مردم به وجود آمده است/ دولت و مسئولان اقتصادي براي برطرف كردن مسئله گراني و افزايش قيمت ها تلاش كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي عصر امروز در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت ضمن بيان فرازهايي از فرمان حضرت اميرالمومنين(ع) به مالك اشتر در خصوص چگونگي برخورد و رفتار حاكمان و مسئولان با عامه مردم، تاكيد كردند: مهمترين وظيفه مسئولان خدمت به مردم است، زيرا فلسفه وجودي حكومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رساني به آنان است.

ايشان عشق ورزي و محبت واقعي به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان را از وظايف اصلي مسئولان نظام اسلامي دانستند و افزودند: مسئولان در برخورد با لغزش هاي احتمالي مردم بايد همواره با عفو و گذشت برخورد نمايند.

رهبر انقلاب اسلامي، چشم پوشي از خطاهاي قابل اغماض مردم را متفاوت از برخورد با قانون شكنان و گروهها و باندهاي خاص منفعت جو و قدرت طلب دانستند و تصريح كردند: منفعت عامه مردم بر منفعت گروههاي خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجويي هاي اين گروهها و باندها، ظلم و بي عدالتي است.

حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر اينكه حاكمان و مسئولان به دليل قدرت سياسي و مالي بيش از ديگران در معرض خطر هستند و بايد همواره مراقب خود باشند، در خصوص چگونگي شكل گيري قضاوت مردم نسبت به عملكرد دولتها و مسئولان خاطرنشان كردند: مردم همواره نقاط خاصي از عملكرد دولتها و مسئولان همچون كفايت، قدرت، دفاع از هويت ملي، امانتداري و ارتباط با مردم را مورد قضاوت قرار مي دهند كه اين مسئله بايد به عنوان يك ملاك و عبرت، مورد نظر دولت ها و مسئولان باشد زيرا همان قضاوتها در مورد آنان نيز تكرار خواهد شد.

ايشان با اشاره به جهت گيري هاي دولت نهم براي خدمت به مردم افزودند: در شرايط كنوني كه ارزش هاي ديني و انقلابي، مردمي بودن و رعايت خير و صلاح مردم از جهت گيري هاي اصلي دولت بشمار مي روند، بهترين فرصت براي خدمت به مردم به وجود آمده كه بايد از اين فرصت با همه توان بهره برد.

حضرت آيت الله خامنه اي لازمه استفاده از همه توان براي خدمت به مردم را دوري از مسائل حاشيه اي و دسته بندي هاي سياسي و خطي دانستند و افزودند: ضمن به كارگيري توان مضاعف براي حل مشكلات مردم بايد آنان را نيز در جريان اقدامات دولت قرار داد تا اميد مردم بيش از پيش افزايش يابد.

رهبر انقلاب اسلامي، بررسي مشكلات مردم و سرعت بخشيدن براي برطرف كردن آنها را يادآور شدند و خاطرنشان كردند: در هفته هاي اخير مسئله گراني و افزايش قيمت ها به مردم به ويژه قشرهاي كم درآمد فشار زيادي وارد كرده است كه دولت و مسئولان اقتصادي بايد ضمن بررسي علل اين مسئله، در جهت برطرف كردن آنها تلاش كنند.

در اين ديدار، احمدي نژاد رئيس جمهور در سخناني با اشاره به پيگيري ها و تاكيدهاي فراوان رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال هاي گذشته براي ترويج فرهنگ عدالت و تحقق آن گفت: عدالت مهمترين ركن برپايي جامعه اسلامي و تضمين كننده شكوفايي استعدادها و زمينه ساز پيشرفت، توسعه و امنيت پايدار است و دولت نهم يكي از اهداف اصلي خود را پيگيري اجراي عدالت و پافشاري بر آن قرار داده است.

در پايان اين ديدار، نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و سپس رئيس جمهور و اعضاي هيات دولت روزه خود را به همراه رهبر انقلاب اسلامي افطار كردند.