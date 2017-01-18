عامل تیراندازی روستای «بانقلان» ایلام دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در این ارتباط به خبرنگاران گفت: به دنبال وقوع یکفقره تیراندازی در روستای بانقلان و اعلام اهالی این روستا به پلیس ۱۱۰ موضوع در دستور کار مأموران کلانتری های ۱۴ و ۱۵ شهر ایلام قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی های اولیه پلیس مشخص کرد: فردی با استفاده از سلاح ساچمه زنی اقدام به تیراندازی کرده است.

سرپرست انتظامی شهرستان ایلام گفت: در کمتر از ساعاتی عامل این تیراندازی شناسایی و بلافاصله دستگیر شده است.

وی گفت: متهم علت این کار خود را اختلاف مالی با یکی از اهالی روستای بانقلان ذکر کرده است.

سرهنگ فتاحی در پایان با تأکید بر رعایت قانون و گرفتن حق و حقوق از مجاری قانونی گفت: نباید به بهانه گرفتن حق شخصی آرامش عمومی را بر هم زد.