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۲۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

سرپرست انتظامی شهرستان ایلام:

عامل تیراندازی روستای «بانقلان» ایلام دستگیر شد

عامل تیراندازی روستای «بانقلان» ایلام دستگیر شد

ایلام-سرپرست انتظامی شهرستان ایلام گفت: فردی که شب گذشته در روستای «بانقلان» به علت اختلافات مالی اقدام به تیراندازی کرده بود دستگیر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی امروز در این ارتباط به خبرنگاران گفت: به دنبال وقوع یکفقره تیراندازی در روستای بانقلان و اعلام اهالی این روستا به پلیس ۱۱۰ موضوع در دستور کار مأموران کلانتری های ۱۴ و ۱۵ شهر ایلام قرار گرفت.

وی ادامه داد: بررسی های اولیه پلیس مشخص کرد: فردی با استفاده از سلاح ساچمه زنی اقدام به تیراندازی کرده است.

سرپرست انتظامی شهرستان ایلام گفت: در کمتر از ساعاتی عامل این تیراندازی شناسایی و بلافاصله دستگیر شده است.

وی گفت: متهم علت این کار خود را اختلاف مالی با یکی از اهالی روستای بانقلان ذکر کرده است.

سرهنگ فتاحی در پایان با تأکید بر رعایت قانون و گرفتن حق و حقوق از مجاری قانونی گفت: نباید به بهانه گرفتن حق شخصی آرامش عمومی را بر هم زد.

کد مطلب 3880595

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