به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر طهماسب مظاهري در جمع خبرنگاران گفت: در سال 85 دولت و مجلس به منظور حمايت از بانك و تامين منابع مالي خسارت اعتباري معادل 5/1 ميليارد دلار از منابع حساب ذخيره ارزي را به بانك توسعه صادارت اختصاص داده اند.

وي با بيان اينكه در سال گذشته نيز بخشي از اين حساب در اختيار بانك قرارداده شده بود، تصريح كرد: تفاوت اصلي تامين اين منبع در سال جاري و آنچه در سال گذشته در اختيار بانك قرار داده شده بود اين بود كه منبع سال جاري به صورت سپرده در بانك اختصاص يافت در حالي كه سال قبل اين اعتبار به صورت وجوه اداره شده بود.

مدير عامل توسعه صادرات با اشاره به اينكه تامين منابع اعتباري براي صادركنندگان از طريق بانك توسعه صادرات در سه قلمرو صورت مي گيرد، افزود: تامين اعتبار براي احداث واحدهاي توليدي اعم ازتوليد كالا يا خدمات كه قابليت صدور داشته باشند، تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي كه داراي قرار داد صادراتي هستند، و تامين اعتبار براي خريداران كالاها و خدمات صادراتي ايراني درخارج از كشور توسط بانك توسعه صادرات صورت مي گيرد.

وي با اشاره به تامين منابع مالي برخي پروژه ها نظير احدات يك نيروگاه برق، صدور خدمات مهندسي و صنايع سيمان دركشورهاي منطقه آمريكاي لاتين، ونزوئلا و برخي ديگر از كشورها گفت: صادارات از طريق اعتبار اسنادي منظم ترين و قابل انكار ناپذير ترين روش صادرات است اما درايران به دو دليل نياز به صدور كالا و خدماتي غير از اين روش داريم.

مظاهري ادامه داد: برخي از كالاها ومحصولات توليد كشور به صورت سنتي و هميشگي بدون استفاده از اعتبار اسنادي همچون فرش و پسته صادر مي شود. همچنين برخي از بازارهاي هدف با سيستم بانكي آنها امكان ظرفيت باز كردن اعتبار اسنادي را ندارند. بنابراين به اينگونه كالاها كه مشمول اين دو دسته شدند در قالب قرار دادهاي عادي يا صادراتي اماني اعتبار تعليق مي گيرد.

وي از تشكيل يك صندوق مشترك بين ايران و ونزوئلا و برخي ديگر از كشورها خبر داد وگفت: با توجه به روابط اقتصادي ايران با ونزوئلا ، توجه ويژه اي به كالاهاي صنعتي و محصولات ايران در اين كشور وجود دارد و به همين منظورصندوق مشتركي با اعتبار200 ميليون دلار كه صد ميليون دلار آن سهم ايران است، تشكيل شد .

به گفته وي، فعاليت هاي بانك بر اساس اصول و مباني متن ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي در بخش صادرات است.

مدير عامل بانك توسعه صادرات يكي از دلايلي باعث شده بانك توسعه صادرات در شمول بانك هاي خصوصي قرارنگيرد را وظيفه تامين مالي صادر كنندگان توسط دولت ذكر كرد.

وي در خصوص تحريم هاي احتمالي بانك هاي ايران گفت: بحث تحريم مزاحمتي است كه توسط دولت آمريكا مطرح شده و براي بانك توسعه صادرات نيز به بهانه هاي واهي مطرح شده اما وظيفه ما ايجاد آمادگي و تمهيداتي براي مقابله با آنها است.

مظاهري با بيان اينكه بانك هاي تجاري، تخصصي و بانك مركزي در 9 ماهه اخير براي كل ذخاير خود در مقابل تحريم ها تمهيداتي را اتخاذ كرده اند، تصريح كرد: وظيفه سيستم بانكي و نظام پولي كشور در اين شرايط مقابله با مزاحمت هاي آمريكا است.

وي در پاسخ اين سئوال كه آيا تقويت روابط ايران با بانك توسعه اسلامي براي مقابله با تحريم ها يكي از دلايل انتخاب وي به سمت مدير عاملي بانك توسعه صادرات بوده است، گفت: رابطه ايران با بانك توسعه اسلامي بسيار قوي است و ايران يكي از سهامداران عمده آن محسوب مي شود.

وي اضافه كرد: پيشنهاد ايجاد صندوق رفع فقر براي كشورهاي عضو بانك توسعه اسلامي در اين بانك توسط ايران صورت گرفته است.

مظاهري دلايل حضور خود در اين بانك را تقويت رابطه ايران با بانك توسعه اسلامي ندانست و تصريح كرد: دليل حضور من در بانك تقويت توسعه صادرات غيرنفتي است.

مدير عامل بانك توسعه صادرات با اشاره به هدف دستيابي به رشد 8 درصدي در اقتصاد كشور در طول برنامه چهارم توسعه ،اظهار داشت: با توجه به اينكه در كشور ظرفيت جذب كالاها و خدمات توليدي رشد 8 درصدي وجود ندارد بايد بخشي از اين خدمات و كالاها به بازارهاي خارج از كشور هدايت شود.

وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه امسال نيز 5/1 ميليارد دلار افزايش سرمايه بدهيم سرمايه بانك 8 برابر شده و به 12 ميليارد دلار خواهد رسيد.