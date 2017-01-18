اسامی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای برخی اقلام آرایشی و بهداشتی را که به علت عدم داشتن مجوزهای قانونی لازم و یا جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز شناخته شده اند را اعلام کرد.

بنا براین گزارش شامپو با نام تجاری Subaru، کرم دست و صورت با نام تجاری Aloe cream و نیز پاک کننده و لکه برکاغذ دیواری - رنگ روغن - رنگ آکرولیک واحد HOGER با نام تجاری ARAMIS به علت نداشتن مجوزهای لازم غیر مجاز شمرده می شوند.

همچنین خط چشم پنه لوپه به دلیل جعل پروانه ساخت محصول متعلق به خط چشم نارون تولید کارخانه کاج تهران و نیز کرم پودر بی کی با نام تجاری بوکاژ به همان دلیل جعل مجوز کرم پودر نیمه جامد بی کی که به شرکت بهشت کیمیا تعلق دارد مشمول محصولات غیر مجاز می گردد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، از مصرف کنندگان درخواست دارد در صورت مشاهده فرآورده های غیرمجاز در سطح عرضه، مراتب را از طریق شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ به اطلاع این سازمان رساننده یا به نزدیکترین معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی های سراسر کشور مراجعه نمایند تا نسبت به جمع آوری آنها از سطح عرضه اقدامات لازم صورت گیرد.