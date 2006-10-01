فعاليت هاي تيم فوتبال پيام در ليگ دسته اول به حالت تعليق درآمد

به گزارش خبرنگار مهر كميته انضباطي فدراسيون اعلام كرد با توجه به انقضاء مهلت درخواستي مديركل تربيت بدني استان خراسان، باشگاه پيام ارتباطات به طور موقت از شركت در مسابقات ليگ دسته يكم كشور منع مي گردد.

براساس بازيكنان تحت قرارداد باشگاه مذكور براي اخذ حقوق خود شكايت كرده بودند كه مديركل تربيت بدني استان خراسان از كميته انضباطي درخواست مهلت كرده بود تا باشگاه پيام ارتباطات در اين مدت به تعهداتش عمل كند.

با توجه به پايان مهلت درخواستي كميته انضباطي رأي به منع باشگاه فوق الذكر از انجام مسابقات ليگ دسته يكم تا تعيين تكليف داده است.