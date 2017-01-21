تغییرات کادرفنی تیم فوتبال پاس همدان در مقطع کنونی تاثیرگذار نیست

محمدتقی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعه‌ تغییرات در کادرفنی تیم فوتبال پاس اظهار داشت: به تغییرات در کادرفنی اعتقادی نداریم و تیم ما مشکل فنی ندارد و فعلاً از سرمربی و کادرفنی با قاطعیت حمایت می‌کنیم.

وی بابیان اینکه ما نتیجه می‌خواهیم و به‌طورقطع تنها شرایط تیم فوتبال پاس مهم است و رضا طلایی منش سرمربی پاس هم به ما گفته اگر نیاز باشد خودم خواهد رفت، گفت: به اعتقاد من با تغییرات چیزی درست نمی‌شود.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به شرایط جدول رده‌بندی گفت: گروه ما گروه مرگ است و تیم‌ها بسیار به هم نزدیک هستند و با یک پیروزی رتبه تیم‌ها در جدول دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد.

رحیمی عنوان کرد: بازی‌های پیش روی ما زیاد سخت نیست و امکان دریافت امتیاز وجود دارد و با تمام توان در ۵ بازی باقی‌مانده خواهیم جنگید.

وی با اشاره به دیدار هفته گذشته پاس برابر شاهین بوشهر بیان کرد: در این بازی باوجوداینکه میهمان هم بودیم اما با ترکیب کاملاً هجومی و با ۳ فوروارد وارد زمین شدیم.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: اگر خوش‌شانس بودیم حتی می‌توانستیم با کسب ۳ امتیاز بازی از زمین خارج شویم.

رحیمی با اشاره به ایجاد انگیزه در بازیکنان گفت: در بازی با بوشهر علی‌رغم اینکه مساوی کردیم برای افزایش روحیه و انگیزه بازیکنان در بازی بعدی از جیب به بازیکنان پاداش پرداخت کردم.

وی یادآور شد: شرایط خاصی حاکم است و امیدواریم بتوانیم از گروه خود به دور بعدی رقابت‌ها صعود کنیم چراکه برنامه‌های ویژه‌ای برای دور بعد داریم.

مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به بازی بعدی این تیم بیان کرد: بازی سرنوشت‌سازی در همدان داریم و اگر برنده بازی باشیم ۷۰ درصد راه را برای صعود رفته‌ایم.

رحیمی عنوان کرد: هواداران در چند بازی باقی‌مانده از پاس حمایت کنند چون بازیکنان ماتحت فشار هستند و نیاز به آرامش دارند.