رضا طلایی منش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار پاس همدان برابر شاهین بوشهر اظهار داشت: بازی بسیار خوبی در بوشهر برابر تیم فوتبال شاهین ارائه دادیم و بازیکنان ۹۰ دقیقه جانانه جنگیدند و تلاش کردند.
وی افزود: باوجودی که در این بازی مهمان تیم شاهین بودیم اما از ابتدا تنها به دنبال کسب ۳ امتیاز بازی بودیم و حتی چندین موقعیت ۱۰۰ در صد را در نیمه اول از دست دادیم.
وی گفت: در یک صحنه بازیکن ما دروازهبان حریف را هم دریبل کرد که شوت این بازیکن را دفاع حریف از روی خط دروازه برگشت داد.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه تنها به دنبال ۳ امتیاز این بازی بودیم، گفت: تیم شاهین بوشهر همتیم بسیار خوبی بود اما اگر ما میتوانستیم از موقعیتهای خودمان استفاده کنیم بهطورقطع با پیروزی از زمین مسابقه خارج میشدیم اما درنهایت کسب تساوی و یک امتیاز هم برای ما خوب بود.
وی با اشاره به داوری مسابقه بیان کرد: داور سعی کرد بازی را در نیمه اول مدیریت کند اما در نیمه دوم تمام سوتها به سمت تیم میزبان بود.
سرمربی تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: بازیکنان پاس صحبتهای کادرفنی را بهخوبی در زمین پیدا کردند و بسیار باهوش بازی خود را انجام دادند.
طلایی منش با اشاره به شرایط جدول ردهبندی گفت: خوشحالیم و خیالمان راحت است که تیم فوتبال شهرداری همدان همشهری ما خود را از سایر رقبا جدا کرده و بااقتدار در صدر جدول قرار دارد.
وی یادآور شد: باید در ۵ بازی باقیمانده با توجه به فاصله کم امتیازات تیم دوم جدول با تمام قدرت و جانانه بجنگیم و حداکثر امتیازات هر بازی را کسب کنیم.
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