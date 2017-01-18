قیمت گوشت قرمز در خراسان شمالی کاهش یافت

حضرتقلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو ماه گذشته قیمت گوشت قرمز در خراسان شمالی به دلایل مختلف ازجمله افزایش قیمت دلار و سوءاستفاده دلالان از این فرصت افزایشیافته بود.
حیدری افزود: با اجرای سیاستهای تنظیم بازار و با همکاری دیگر دستگاههای ذیربط باعرضه گوشت موردنیاز به بازار توانستهایم بازار را مدیریت کنیم.
وی بابیان اینکه طی دو ماه گذشته در استان قیمت گوشت قرمز تا ۳۷ هزار تومان نیز افزایش یافت، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز به کیلویی ۳۳ هزار تومان در بازار رسیده و همچنان روند کاهش قیمت را دارد.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: همچنین قیمت دام زنده سبک هر کیلو ۱۴ هزار تومان و قیمت دام زنده سنگین در بازار ۱۳ هزار تومان است.
حیدری بابیان اینکه افزایش قیمت گوشت در فصل زمستان هرساله در کشور و استان رخ میدهد، عنوان کرد: امسال به دلیل غنی بودن مراتع، تولیدکنندگان و دامداران دامهای خود را به بازار عرضه نکردند و با نزدیک شدن به فصل بهار و عرضه دام به بازار شاهد کاهش بیشتر قیمت گوشت در بازار خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه حبوبات یکی از مواد اصلی جایگزین گوشت است، افزود: طی این مدت افزایش قیمت گوشت قرمز بر قیمت حبوبات تأثیر گذاشته بود که در حال حاضر قیمت حبوبات روند نزولی دارد.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه حضور دلالان و همچنین صادرات حبوبات برافزایش قیمت گوشت تأثیر داشته است، اظهار کرد: خراسان شمالی یکی از استانهای تولیدکننده و صادرکننده حبوبات است و هرساله حبوبات به کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و عراق صادر میشود.
حیدری عنوان کرد: حبوباتی همچون نخود، لوبیا و عدس مازاد بر مصرف در استان تولید میشود و کمبودی وجود ندارد و چند قلم حبوبات مثل ماش و لپه از سایر استانها واردات داریم.
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