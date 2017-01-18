تامین آب مناطق روستایی استان ایلام از ۱۶۶ منابع

نورالله تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۰۵ مورد از این منابع تامین آب از طریق چشمه و ۶۱ مورد نیز چاه و قنات است.

وی افزود: ۴۹۸ روستای استان ایلام تاکنون به شبکه سراسری آب متصل شده اند و هم اکنون ۴۵ هزار و ۵۴۴ مشترک در این مناطق تحت پوشش شرکت آبفار استان ایلام هستند.

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی ایلام تاکید کرد: مقابله با انشعابات غیرمجاز از مهم ترین رویکردهای این شرکت است که در این راستا از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز آب قطع شده است.

تیموری با اشاره به اینکه ۶۰ درصد شبکه های انتقال آب در روستاهای ایلام فرسوده شده اند ، اضافه کرد: این فرسودگی موجب هدر رفت آب شده و هزینه های سنگینی را بر دولت تحمیل می کند که می طلبد نسبت به تعویض خطوط فرسوده اقدام شود.

وی گفت: یکی از مهم ترین دلایل اینکه سرانه مصرف آب در نقاط روستایی ایلام بیش از دو برابر سایر نقاط کشور است نیز همین مسئله فرسودگی شبکه های انتقال آب است بطوریکه میزان مصرف شبانه روز آب در روستاهای ایلام حتی به ۴۵۰ لیتر نیز می رسد درحالیکه این مقدار در میانگین مناطق روستایی کشور کمتر از ۲۰۰ لیتر است.