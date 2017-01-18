لایحه هوای پاک را بعد از سه سال از بلاتکلیفی خارج کرده ایم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد شاعری با اشاره به نقش حقیقی خود به عنوان یک شهروند در کاهش آلودگی هوا گفت: من به عنوان یک شهروند و یک شخص حقیقی، هرجا باشم مروّج هوای پاک هستم و پیشنهادهای سازمانهای مردم نهاد را دریافت نموده و از آنها استفاده می‌کنم و همچنین خودروی خود را از بابت میزان سوخت همواره کنترل کرده تا میزان کمتری سوخت مصرف کند.

این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی اضافه کرد: در هر مکان به عنوان شخص حقیقی اگر در منزل و در بیرون از منزل حضور پیدا کنم به وظیفه ام عمل کرده و خودروی خود را اگر دودزا باشد به مرکز معاینه فنی برده و مشکل آن را برطرف می کنم، مصرف سوخت هرچه کمتر شود آلودگی هوا هم کمتر می شود.

شاعری در توضیح وظیفه خود به عنوان نماینده مجلس در کاهش آلودگی هوا گفت: چهل درصد از مصارف سوخت مان صرف مصارف خانگی شده و باقی مصارف نیز مربوط به بخش خودرو و صنعت است، به عنوان یک شخص حقوقی مسئولیتی که بنده در مجلس شورای اسلامی دارم، به عنوان رئیس کمیسون کشاورزی سعی کرده‌ام طی این چند ماهی که در مجلس بودم تلاش کنم تا لایحه هوای پاک را که حدود سه سال بلاتکلیف مانده بود، به کمک همکاران عزیزم در کمیسون کشاورزی و آن را پس از سالها بلاتکلیفی به تصویب آن کمیسون برسانم و هم اکنون در صحن مجلس شورای اسلامی، در نوبت بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: بعد از تصویب لایحه برنامه ی ششم و بودجه سال ۹۶ که ان شاء الله این لایحه هم به زودی اتمام پیدا می کند، لایحه ی هوای پاک وارد صحن شده و مورد بررسی قرار می گیرد و به تصویب می رسد. این اولین باری است که لایحه جامع و فراگیر در صحن شورای اسلامی به این صورت به تصویب می رسد.

شاعری ادامه داد: در این لایحه پیش بینی شده که ما چگونه منابع آلاینده را کنترل کنیم، مانند خودروها، موتور سیکلت ها و همین طور فعالیت‌های صنعتی، مصارف خانگی و همچنین با متخلفین چگونه برخورد کرده، معاینه فنی خودرو ها را اصلاح کنیم. همچنین در این طرح حدود مجاز انتشار آلایندگی را دقیقاً مشخص و سازمان محیط زیست را مکلف کردیم تا تمامی منابع آلاینده ثابت و متحرک را با آخرین استانداردهای روز دنیا منطبق کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین برای متخلفین، جرایمی که بازدارنده است و در جهت اجرای مقررات به خط نموده و آنها را تنظیم کند و در مسیر رعایت مقررات تغییر رفتار می دهد، به سرانجام رسانده ایم و امیدواریم لایحه ای را که در زمینه مقابله با آلودگی هوا تصویب نمودیم، گامی اساسی در جهت توسعه ی هوای پاک و برخورداری از هوای سالم باشد.