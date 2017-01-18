به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در دیدار ظهر چهاشنبه خود با اعضای انجمن‌های دانش آموزی استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه تشکل‌های دانش آموزی استان اعم از اتحادیه انجمن های اسلامی، بسیج و سازمان دانش آموزی باید با نگاه رفاقت با هم فعالیت کنند تا بتوانیم شاهد احصاء مشکلات و کمبود ها در حیطه آموزش و پرورش باشیم.

وی افزود: امروز دانش آموزان می بایست در مسائل تصمیم سازی سیستم آموزشی حضور داشته باشند و از آنها مشورت گرفت لذا امروز این دیدار با هدف ترویج مراودات شکل گرفته است لذا من معتقد هستم یک مدیر مدرسه خوب می تواند از ظرفیت اتحادیه در اعتلای مدیریت خود بهره گیرد و اگر چنین نباشد بی شک رویه ای اشتباه بر آن مدرسه حاکم خواهد بود و در نهایت همه متضرر خواهند شد.

استاندار سمنان همچنین خطاب به مسئولان اتحادیه‌های دانش آموزی گفت: نمایندگان اتحادیه انجمن های اسلامی باید به صورت فردی به دانش آموزان مراجعه کرده و مشکلات را از آنها بپرسند.

خباز با بیان اینکه دین مبین اسلام به همراهی و همگرایی در اجرای برنامه ها و تصمیم سازی تاکیدات فراوانی کرده است، گفت: برای تاثیر گذاری کلام باید در ابتدا هم نوایی کرد و سپس انتظار داشت تا تغییر رفتار شکل بگیرد.

در ادامه این نشست مسئولان اتحادیه های دانش آموزی استان سمنان مطالب و مشکلات خود را بیان کردند.

استان سمنان دارای بیش از ۱۱۰ هزار دانش آموز است که شش هزار نفر از ایشان در اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی عضویت دارند.