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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۱

منتقدان خانه تئاتر "شهادت‌خواني" را نقد و بررسي مي‌كنند

انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئتر جلسه گفت و شنود با تماشاگران و بررسي نمايش "شهادت‌خواني انسان‌هاي سرگشته ..." را پس از اجراي روز سه‌شنبه يازدهم مهر در تالار قشقايي تئاتر شهر برگزار مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه كه اجراي آن بر عهده عباس غفاري است، كامبيز اسدي، پريس تنظيفي و يكي از اعضا هيئت مديره انجمن به عنوان كارشناس و منتقد صحبت خواهند كرد.

نمايش "شهادت خواني انسان هاي ..." را روح اله جعفري عضو انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر كارگرداني كرده و در آن افروز مقيمي يكي ديگر از اعضا انجمن به عنوان عكاس و طراح نور حضور دارد. در نمايش مذكور پرديس افكاري، صادق خاموشي، امير نيك سرشت، صبا مهر، آرش ميرطالبي و مجيد رحمتي به ايفاي نقش مي پردازد.

"شهادت خواني انسان هاي سرگشته ..." ساعت 19:30 هر روز در تالار قشفايي تئاتر شهر روي صحنه مي رود و جلسه گفت و شنود با تماشاگران و بررسي نمايش ساعت 20:45 دقيقه سه شنبه يازدهم مهر در تالار قشقايي برگزار مي شود. ورود به اين جلسه براي عموم آزاد است.

کد مطلب 388084

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