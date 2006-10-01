به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه كه اجراي آن بر عهده عباس غفاري است، كامبيز اسدي، پريس تنظيفي و يكي از اعضا هيئت مديره انجمن به عنوان كارشناس و منتقد صحبت خواهند كرد.

نمايش "شهادت خواني انسان هاي ..." را روح اله جعفري عضو انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر كارگرداني كرده و در آن افروز مقيمي يكي ديگر از اعضا انجمن به عنوان عكاس و طراح نور حضور دارد. در نمايش مذكور پرديس افكاري، صادق خاموشي، امير نيك سرشت، صبا مهر، آرش ميرطالبي و مجيد رحمتي به ايفاي نقش مي پردازد.

"شهادت خواني انسان هاي سرگشته ..." ساعت 19:30 هر روز در تالار قشفايي تئاتر شهر روي صحنه مي رود و جلسه گفت و شنود با تماشاگران و بررسي نمايش ساعت 20:45 دقيقه سه شنبه يازدهم مهر در تالار قشقايي برگزار مي شود. ورود به اين جلسه براي عموم آزاد است.