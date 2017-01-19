شناسایی پروتئین سرطانی در ذخیره چربی/ مبارزه با چاقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، گهگاهی پروتئین ها عملکردی بیش از آن چه انتظار داریم انجام می دهند. برای مثال، مدت هاست که ارتباط پروتئین Dab۲ با سرطان شناسایی شده است و به نظر می رسد که این پروتئین جزئی از مسیر پیام رسانی Ras-MAPK باشد.

در بسیاری از سرطان ها، یکی از عناصر مسیر Ras-MAPK جهش می یابد و این موجب شروع رشد کنترل نشده سلول ها می شود. محققان در مرکز جامع سرطان سیلوستر و دانشگاه میامی پروتئین Dab۲ را بیش از ۲۰ سال پیش کشف کردند و ارتباط آن با سرطان را از آن زمان تاکنون مورد مطالعه قرار داده اند.

اما اینک آن ها دریافته اند که Dab۲ در تمام این سال ها نقش دیگری نیز بازی می کرده است و می توان از آن به عنوان هدفی برای مبارزه با مشکل چاقی استفاده کرد. آن ها در مطالعه ای جدید دریافته اند که موش های جوان فاقد Dab۲ با خوردن غذاهای اضافی و پر کالری نیز دچار چاقی نمی شوند.

این موش ها هم ظاهر و هم عملکردی طبیعی دارند. در موش های طبیعی، Dab۲ مسیر Ras-MAPK را سرکوب می کند و این امر موجب بالا رفتن سطح PPAR می شود که به سلول های بنیادی چربی کمک می کند گامی بزرگ برداشته و به سلول های چربی بالغ تبدیل شوند.

در حالی که موش های طبیعی رژیم پرکالری را برای حفظ وزن شان می خورند، موش هایی که Dab۲ در آن ها ناک اوت شده است تنها برای مدتی وزن خود را حفظ می کنند. همان طور که موش رشد می کند و بالغ می شود، اثرات متابولیکی از بین می روند. تا ماه ششم، از دست رفتن Dab۲ هیچ اثر قابل مشاهده ای ندارد.

محققان براین باورند که این بدین دلیل است که موش(یا انسان) بعد از این که به بلوغ می رسد سلول های بنیادی چربی اش را از دست می دهد. اثر اولیه می تواند توضیح دهد که چرا مشکلات وزنی اولیه می تواند تا زمان بلوغ تداوم داشته باشد و بسیاری از بالغین چنین کاهش وزن سختی را تحمل می کنند.

پروتئین Dab۲ جمعیتی از سلول های بنیادی چربی که به آهستگی ناپدید می شوند را کنترل می کند. به نظر می رسد که کودکان به طور ویژه تری تحت تاثیر رژیم قرار دارند. آن ها می توانند هم تعداد سلول های چربی و هم اندازه آن ها را زمانی که جوان هستند کنترل کنند.

در مراحل بعدتر زندگی، آن ها هنوز هم می توانند چربی تولید کنند اما این سلول های چربی پیشین و موجود هستند که بزرگ تر می شوند. رفتار و عادات کودکی می تواند بزرگسالی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و موجب مستعد شدن فرد یا جانور به چاقی در زمان بزرگسالی شود.

این نتایج نشان می دهد که باید به وضعیت تغذیه ای و سلامتی کودکان اهمیت دارد و مانع از استفاده آن ها از رژیم های غذایی پرکالری شد. شناسایی این نقش Dab۲ می تواند منجر به ایجاد استراتژی های دارویی برای مبارزه با چاقی کودکان شود.