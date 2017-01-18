شهدا الگوی جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی تندیس امیر سرلشکر شهید مسعود منفرد نیاکی اظهار داشت: این شخصیت بهعنوان الگو و تکهای از نور که بهعنوان فرمانده لشکر عملیات در خط مبارزه با رژیم بعث عراق با مسئولیتهای مهمی که بر عهده داشت به شهادت رسید.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه شهدا الگوی جامعه هستند، افزود: مسئولین این شهرستان، تندیس این شخصیت تاریخی را بهعنوان الگو و یادگار گذاشتند.
یونسی بابیان اینکه امیر سرتیپ دوم جهانشاهی همرزم امیر سرلشگر شهید منفرد نیاکی و همهکسانی که مستقیم و غیرمستقیم در این کار بسیار بزرگ، ارزشمند و الگو گونه مشارکت داشتند، گفت: شهدا از جنس نور هستند و خصلت نور روشنایی بخشی است.
یونسی بابیان اینکه شهدا رفتند و رسالت خدمت تاآخریننفس و قطرهٔ خون را به دوش ما گذاشتند، ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی مطالبه و درخواست همهٔ انبیای الهی و ائمه (ع) بوده است و ما باید نهایت تلاش خود را در جهت سازندگی، وحدت، عزت اسلام، و عزت ولی امر مسلمین جهان بکار بندیم.
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