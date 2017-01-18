  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۲۸

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران:

شهدا الگوی جامعه اسلامی هستند

شهدا الگوی جامعه اسلامی هستند

آمل - معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران از شهدا به عنوان الگوی جامعه یاد کرد و گفت: برای وحدت کشور و اسلام باید تلاش کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعدازظهر چهارشنبه در مراسم رونمایی تندیس امیر سرلشکر شهید مسعود منفرد نیاکی اظهار داشت: این شخصیت به‌عنوان الگو و تکه‌ای از نور که به‌عنوان فرمانده لشکر عملیات در خط مبارزه با رژیم بعث عراق با مسئولیت‌های مهمی که بر عهده داشت به شهادت رسید.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اینکه شهدا الگوی جامعه هستند، افزود: مسئولین این شهرستان، تندیس این شخصیت تاریخی را به‌عنوان الگو و یادگار گذاشتند.

یونسی بابیان اینکه امیر سرتیپ دوم جهانشاهی همرزم امیر سرلشگر شهید منفرد نیاکی و همه‌کسانی که مستقیم و غیرمستقیم در این کار بسیار بزرگ، ارزشمند و الگو گونه مشارکت داشتند، گفت: شهدا از جنس نور هستند و خصلت نور روشنایی بخشی است.

یونسی بابیان اینکه شهدا رفتند و رسالت خدمت تاآخرین‌نفس و قطرهٔ خون را به دوش ما گذاشتند، ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی مطالبه و درخواست همهٔ انبیای الهی و ائمه (ع) بوده است و ما باید نهایت تلاش خود را در جهت سازندگی، وحدت، عزت اسلام، و عزت ولی امر مسلمین جهان بکار بندیم.

کد مطلب 3880907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها