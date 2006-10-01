آمريكا هنوز به اشتباهات خود پي نبرده است/ آمريكايي ها بايد علت مناسبات خوب ايران و سوريه را از خود بپرسند

به گزارش خبرگزاري مهر،"وليد المعلم" در گفتگو با روزنامه اتريشي استاندارد درباره تهديد اخير"كاندوليزا رايس " وزير امور خارجه آمريكا مبني بر اعمال تحريم عليه سوريه اظهار داشت : اين نشان مي دهد كه آمريكا هنوز به اشتباهات خود پي نبرده است .

اشتباه آمريكا از جايي شروع شد كه براي مبارزه با تروريسم به جاي نگاه ريشه اي به زور متوسل شد كه تا كنون نيز بهاي اين اشتباه خود را مي پردازد .

وزير امورخارجه سوريه افزود : زماني كه دولت آمريكا از تحريم سخن به ميان آورد به اين معني است كه نتوانسته موفقيت چنداني در برنامه هاي خود به دست آورد .

وي درباره اظهارات وزير امورخارجه آمريكا مبني بر همكاريهاي سوريه و ايران تصريح كرد : آمريكايي ها بايد از خود سوال كنند كه چرا ما از مناسبات خوبي با ايراني ها برخورداريم. شايد موضوع به اين امر بازمي گردد كه ايران و سوريه از مخالفان سرسخت اسرائيل هستند.

وزير امورخارجه سوريه در پاسخ به اين سوال كه اظهارات رئيس جمهوري ايران مبني بر لزوم حذف اسرائيل گفت :" اگر ما از رابطه خوبي با ايران برخوردار هستيم اين به اين معنا نيست كه در موضع كاملاً مشتركي با آنها قرار داريم. ما موجوديت اسرائيل را به رسميت مي شناسيم، اما اختلافهايي نيز با آنها داريم."

وليد المعلم درباره نگراني رخنه القاعده در سوريه افزود: "ما همواره نگران هستيم . پس از جنگ عراق تروريسم نه تنها در عراق، بلكه در تمام منطقه رخنه كرده است."