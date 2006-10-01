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۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۸

در هفته اول ماه رمضان و در آستانه يوم كيپور

مسلمانان و يهوديان بوستون در كنار هم افطار كردند

هفته اول ماه مبارك رمضان و در آستانه يوم كيپور مسلمانان و يهوديان بوستون غروب روز گذشته با خوردن خرما و نوشيدن آب افطار كرده و در سنتهاي خود با بايكديگر سهيم شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از بوستن گلاب، ديويدگوردن ميتن استاد مسلمان دانشگاه هاروارد كه سخنران اين نشست بود با اشاره به منحصر به فرد بودن اين فرصت گفت: چنين گردهماييهايي فرصت ارتباط بيشتر و نيايش مشترك را فراهم مي كنند.

اين نشست توسط بنياد گفتگوي بوستون كه يك سازمان اسلامي مستقر در ريوير با هدف ترويج صلح و درك ميان اديان مختلف است برگزار شد.

امام ابراهيم سيار رئيس با اشاره به سنت پيامبر (ص) هنگام افطار مهمانان را به نوشيدن آب و خوردن خرما دعوت كرد.

لارنس دي لونتال مدير اجرايي دفتر كميته يهوديان آمريكا در بوستون از شركت كنندگان خواست سنتهاي ديني ديگر را بشناسند تا درك دوجانبه گسترش يابد.

طي يك تقارب نادر ماه رمضان امسال با يوم كيپور( ايام روزه داري يهوديان) همزمان شده است. علي رغم اينكه مسلمانان و يهوديان براي تعيين مناسبتهاي ديني از تقويم قمري استفاده مي كنند تقارب ماه رمضان با ايام مقدس يهوديان هر 30 سال يكبار رخ مي دهد.

همزماني ماه مبارك رمضان با يوم كيپور كه مقدسترين روز طي سال براي يهوديان است توجه به اشتراكات دو دين ابراهيمي را بيش از پيش مورد تأكيد قرار مي دهد.

کد مطلب 388093

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