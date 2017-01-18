فعالیت های توسعه ای استان زنجان با پیوست زیست محیطی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدلله درویش امیری ظهر چهارشنبه در بازدید از اداره کل محیط زیست استان زنجان، اظهار داشت: راهبرد توسعه ای در مدیریت فعلی استان لحاظ همه شاخص های زیست محیطی و دارا بودن پیوست های اجتماعی و زیست محیطی برای توسعه استان است.

وی با بیان اینکه همه فعالیت های توسعه ای کشور باید با دو پیوست همراه باشد، افزود: فعالیت های توسعه ای در کشور باید با پیوست اجتماعی و زیست محیطی باشد.

استاندار زنجان با بیان اینکه امروز بسیاری از مشکلات محیط زیست ناشی از عدم توجه به آن بوده است، افزود: امروز زمان آن رسیده که جبران خسارت های زیست محیطی گذشته صورت گیرد.

درویش امیری کاستن از سود و فرصت شخصی برای زنده نگه داشتن طبیعت را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید از منافع شخصی و از سودهای شخصی برای حفظ شاخص های زیست محیطی بکاهیم و به طبیعیت بیشتر احترام بگذاریم.

درویش امیری با بیان اینکه می توانیم در داخل شهرها جنگل داشته باشیم، افزود: با حفظ درخت و توسعه آن می توانیم در داخل شهرها جنگل داشته باشیم. باید به درخت احترام بگذاریم و اعتقاد به حفظ آن داشته باشیم.

استاندار زنجان توسعه شهر و شهرنشینی را اجتناب ناپذیر دانست و تاکید کرد: باید در کنار توسعه شهرها که واقعیت انکارناپذیر است نسبت به تجدید نظر در خصوص مناطق حفاظت شده نیز اقدام کرد.

درویش امیری توسعه رو بدون لحاظ شخص های زیست محیطی توسعه ناقص عنوان کرد و گفت: با رعایت شاخص های زیست محیطی باید به توسعه پایدار فکر کنیم.

درویش امیری با بیان اینکه باید توسعه محیط زیست را تبدیل به باور عمومی و فرهنگ عمومی بکنیم، افزود: باید آموزش را در این بخش توسعه داد و از بخش های مردمی بهره گرفت.