ميدان نفتي آزادگان را به پيمانكاران داخلي واگذار كنيد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كمال دانشيار كه درحاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: اين قرارداد در دولت قبل منعقد شد ولي مشخص نيست چرا دولت جديد آن را تمديد كرد.

وي با تاكيد بر لزوم ادامه اين پروژه توسط شركت‌هاي داخلي تاكيد كرد: اگر وزارت نفت تصميم بگيرد اين پروژه به شركت‌هاي ايراني واگذار شود وعمليات حفاري صورت گيرد، در زمان كوتاه تري به بهره برداري خواهيم رسيد.

دانشيار با بيان اينكه ايران با تمديد قرارداد خود به ژاپني ها لطف مي كند، در پاسخ به اين سئوال كه آيا بايد به خاطر لطف به ديگران متضرر شد، پاسخ داد: اين مسئله را بايد از دولت سوال كرد.