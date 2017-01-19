افزایش کودکان فاقد شناسنامه/ لزوم ورود قوه قضائیه و وزارت کشور

فرشته خواجویی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح مشکلات خانواده های بدون شناسنامه و اوراق هویتی، اظهار کرد: در این زمینه می توان به محروم ماندن کودکان از تحصیل، خدمات رفاهی و اجتماعی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه خانواده های بسیاری هستند که هیچ اوراق هویتی ندارند، گفت: در یکسال گذشته موسسه خیریه مهرآفرین بررسی را میان ۳۰۰ پرونده انجام داده است که از این تعداد، ۱۰۰ خانواده بدون شناسنامه هستند.

مسئول واحد مددکاری موسسه خیریه مهر آفرین با تأکید بر اینکه ازدواج های خارج از عرف بر تعداد کودکان بدون شناسنامه افزوده است، بیان کرد: متأسفانه در این بخش آمارها رو به افزایش است و در آینده تعداد کودکان بدون شناسنامه افزایش خواهد یافت.

خواجویی با اشاره به اینکه وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول باید از هم اکنون تمهیدات لازم را برای رفع این مشکل بیندیشند، گفت: قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت رفاه و بهزیستی می توانند در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.