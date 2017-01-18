صالحین ورامین مقابل پیکان تهران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی شامگاه چهارشنبه پیگیری شد که در یکی از مهم ترین دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و پیکان تهران به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم صالحین ورامین در حالی در سالن شهید گلعباسی میزبان شاگردان پیمان اکبری بود که به پیروزی در این دیدار نیاز مبرم داشت تا همچنان برای صعود به مرحله پلی آف امیدوار بماند.

تیم پیکان تهران از چند بازیکن ملی پوش در ترکیب خود سود می برد و تلاش داشت تا با برتری در ورامین، از کورس قهرمانی عقب نمانده و همچنان به همراه بانک سرمایه به عنوان جدی ترین گزینه های فتح جام محسوب شود.

تیم صالحین ورامین در ست نخست با تکیه بر تشویق های بی امان هواداران خود و در حضور برخی از مسئولان سازمان لیگ توانست نمایش بسیار خوبی را از خود نشان دهد و در نهایت این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود خود تمام کند.

در ست دوم نیز صالحین ورامین نمایش خوبی را از خود نشان داد و در حالی که در بسیاری از امتیازات از پیکان تهران پیش بود اما این تجربه شاگردان پیمان اکبری بود که به کمک این تیم آمد و در نهایت این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود پیکان به پایان رسید.

در ست سوم نیز بازیکنان پیکان تهران که انگیزه های مضاعفی پیدا کرده بودند، توانستند نمایش بهتری را از خود نشان داده و در نهایت این ست را نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ به سود خود به پایان برسانند.

در ست چهارم نیز این شاگردان پیمان اکبری بودند که بهتر ظاهر شده و با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ به برتری رسیدند و در مجموع با نتیجه سه بر یک، صالحین ورامین را شکست دادند.