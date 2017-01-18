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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۱:۳۲

استاندار زنجان:

فعالیت احزاب بدون شناسنامه برای جامعه آفت است

فعالیت احزاب بدون شناسنامه برای جامعه آفت است

زنجان- استاندار زنجان گفت: فعالیت احزاب بدون شناسنامه برای جامعه آفت است و فعالیت سیاسی احزاب باید شناسنامه دار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح  خانه احزاب استان زنجان، با بیان اینکه فعالیت احزاب در استان زنجان دارای روند مطلوبی است، افزود: بستر برای فعالیت احزاب در استان زنجان مطلوب است و روند موجو در زمینه فعالیت احزاب در این استان روبه رشد است.

وی اظهار کرد: فعالیت احزاب بدون شناسنامه برای جامعه آفت است  و فعالیت سیاسی احزاب باید شناسنامه دار باشد و باید فعالیت احزاب با شناسنامه جلو برود و فعالیت سیاسی برای احزاب باید مشخص باشد.

استاندار زنجان با تاکید بر حرکت احزاب و تشکل ها سیاسی کشور در چارچوب قانون اساسی، افزود: احزاب باید قانون اساسی را به خوبی مطالعه کنند و فعالیت در قانون به خوبی تعریف شده است و نباید افراد در حزب همدیگر را تخریب کرده و به یکدیگر بی احترامی کنند.

امیری افزود: مقام معظم رهبری  منشور انتخاباتی را در ۱۸ بند به سران سه قوه ابلاغ کرده اند که در این منشور به مشارکت و فعالیت احزاب در انتخابات تاکید کرده اند.

وی تصریح کرد:احزاب استان زنجان دارای حسن سلوک هستند و  قدرت تحمل همدیگر را به زیبایی دارند.

استاندار زنجان گفت:نقش احزاب امروز در ساختار سیاسی در کشورهای توسعه یافته کاملاً مشخص است و با پیروزی انقلاب اسلامی احزاب شکل گرفت و حزب جمهوری اسلامی سرآمد احزاب بود.

وی افزود: قانون اساسی این اجازه را داده است که احزاب در چارچوب این قانون در کشور فعالیت کنند و در این میان مشارکت جدی بر مدیریت جامعه و سیاست جامعه در قانون اساسی دیده شده است.

کد مطلب 3881167

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