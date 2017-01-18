به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح خانه احزاب استان زنجان، با بیان اینکه فعالیت احزاب در استان زنجان دارای روند مطلوبی است، افزود: بستر برای فعالیت احزاب در استان زنجان مطلوب است و روند موجو در زمینه فعالیت احزاب در این استان روبه رشد است.

وی اظهار کرد: فعالیت احزاب بدون شناسنامه برای جامعه آفت است و فعالیت سیاسی احزاب باید شناسنامه دار باشد و باید فعالیت احزاب با شناسنامه جلو برود و فعالیت سیاسی برای احزاب باید مشخص باشد.

استاندار زنجان با تاکید بر حرکت احزاب و تشکل ها سیاسی کشور در چارچوب قانون اساسی، افزود: احزاب باید قانون اساسی را به خوبی مطالعه کنند و فعالیت در قانون به خوبی تعریف شده است و نباید افراد در حزب همدیگر را تخریب کرده و به یکدیگر بی احترامی کنند.

امیری افزود: مقام معظم رهبری منشور انتخاباتی را در ۱۸ بند به سران سه قوه ابلاغ کرده اند که در این منشور به مشارکت و فعالیت احزاب در انتخابات تاکید کرده اند.

وی تصریح کرد:احزاب استان زنجان دارای حسن سلوک هستند و قدرت تحمل همدیگر را به زیبایی دارند.

استاندار زنجان گفت:نقش احزاب امروز در ساختار سیاسی در کشورهای توسعه یافته کاملاً مشخص است و با پیروزی انقلاب اسلامی احزاب شکل گرفت و حزب جمهوری اسلامی سرآمد احزاب بود.

وی افزود: قانون اساسی این اجازه را داده است که احزاب در چارچوب این قانون در کشور فعالیت کنند و در این میان مشارکت جدی بر مدیریت جامعه و سیاست جامعه در قانون اساسی دیده شده است.