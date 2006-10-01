به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد نبي رودكي نماينده شيراز كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، با تشكيل وزارت رفاه بايد يكي از وزارتخانه ها منحل مي شد كه اين كار توسط دولت گذشته انجام نشد.

وي ادامه داد: با مشخص شدن ناكارآمدي خدمات رفاه در يك سال گذشته، طرح ادغام اين وزارتخانه در وزارت بهداشت در راستاي همگون كردن ساختار خدمات درماني وزارت رفاه و هماهنگي آن با وزارت بهداشت تدوين شد.

اين نماينده مجلس تشكيل صندوق مهر رضا(ع) در وزارت كار به جاي وزارت رفاه و محول شدن وظيفه هدفمند كردن يارانه ها به شوراي عالي اقتصاد به جاي شوراي عالي رفاه را از مستندات ادعاي خود مبني بر ناكارآمدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي عنوان كرد.

رودكي با تاكيد براينكه تعدادي از نمايندگان موافقت خود را با ادغام يا انحلال وزارت رفاه اعلام كردند، در عين حال به سوابق مديريتي عبدالرضا مصري وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: وي توانايي اداره وزارت رفاه را دارد.