  1. سیاست
  2. سایر
۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۵

نماينده شيراز در جمع خبرنگاران؛

نمايندگان مجلس از ادغام وزارت رفاه و بهداشت استقبال كرده‌اند

نمايندگان مجلس از ادغام وزارت رفاه و بهداشت استقبال كرده‌اند

رودكي يكي از طراحان ادغام وزارت رفاه با وزارت بهداشت از تلاش طراحان اين طرح براي افزايش تعداد امضاها براي ارائه طرح به هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد نبي رودكي نماينده شيراز كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران سخن مي گفت، اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه سوم توسعه، با تشكيل وزارت رفاه بايد يكي از وزارتخانه ها منحل مي شد كه اين كار توسط دولت گذشته انجام نشد.

وي ادامه داد: با مشخص شدن ناكارآمدي خدمات رفاه در يك سال گذشته، طرح ادغام اين وزارتخانه در وزارت بهداشت در راستاي همگون كردن ساختار خدمات درماني وزارت رفاه و هماهنگي آن با وزارت بهداشت تدوين شد.

اين نماينده مجلس تشكيل صندوق مهر رضا(ع) در وزارت كار به جاي وزارت رفاه و محول شدن وظيفه هدفمند كردن يارانه ها به شوراي عالي اقتصاد به جاي شوراي عالي رفاه را از مستندات ادعاي خود مبني بر ناكارآمدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي عنوان كرد.

رودكي با تاكيد براينكه تعدادي از نمايندگان موافقت خود را با ادغام يا انحلال وزارت رفاه اعلام كردند، در عين حال به سوابق مديريتي عبدالرضا مصري وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي اشاره كرد و گفت: وي توانايي اداره وزارت رفاه را دارد.

 

کد مطلب 388117

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها