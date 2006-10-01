نشست مشترك كميسيون امنيت ملي مجلس با وزارت خارجه سه شنبه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان نشست عصر امروز اين كميسيون به خبرنگاران گفت: در اين نشست لايحه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات بردرآمد و سرمايه بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره و همچنين لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات هاي بردرآمد بين دولت هاي جمهوري اسلامي ايران و سودان تصويب شد.

وي با اشاره به مصوبه اخير مجلس نمايندگان و سناي آمريكا براي تمديد تحريم عليه ايران كه توسط اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مورد بررسي قرار گرفت، اظهار داشت : تصويب اين قانون نشان داد آمريكايي ها برخلاف ژست دموكراسي كه خود همچنان سياست خشونت ورزانه اي را در پيش گرفته است.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: اين قانون آمريكا طبق بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد دخالت در امور يك كشور مستقل است كه جا دارد اعتراضيه اي نسبت به اين حركت توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران جهت ثبت در اسناد سازمان ملل متحد به آن سازمان ارائه شود.

طرح انگشت نگاري از اتباع آمريكايي كه توسط نمايندگان مجلس تقاضاي اولويت شده از ديگر دستورات نشست امروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هفتم بود كه مورد تصويب قرار گرفت.

جلالي ابراز اميدواري كرد اين طرح در آينده نزديك با اولويت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.