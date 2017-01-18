عملیات یمنی ها ضد نظامیان سعودی در جیزان و عسیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یگان های توپخانه ارتش و کمیته های مردمی، مراکز تجمع نظامیان سعودی و ادوات آنها را در ملحمه در جیزان عربستان هدف قرار دادند.

منابع نظامی یمنی اعلام کردند: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با کاتیوشا، مرکز نظامی عرابه و گذرگاه علب در عسیر عربستان را هدف قرار دادند.

این منابع همچنین گزارش دادند: ۳ نظامی سعودی با گلوله ارتش و کمیته های مردمی در المعنق و الخوبه در جیزان کشته شدند.

همچنین توپخانه یمنی ها، مواضع نظامیان سعودی در جیزان را هدف قرار داد.