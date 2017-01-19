ابتلا به شیزوفرنی با افزایش ریسک دیابت همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، شیزوفرنی، یک اختلال مغزی است که در آن، افراد واقعیت را غیرطبیعی تفسیر می کنند و با کاهش امید به زندگی تا ۳۰ سال در ارتباط است. به گفته پژوهشگران، این امر تا حد زیادی ناشی از شروع دیابت نوع ۲ است که خطر اختلالات فیزیکی مانند حمله قلبی یا سکته را افزایش می دهد.

محقق توبی پیلینگر از دانشکده کینگ لندن گفت: «یافته های ما نشان می دهد افرادی که به تازگی مبتلا به شیزوفرنی شده اند، در مسیر ابتلا به دیابت قرار گرفته اند، حتی اگر آن ها مبتلا به دیابت تشخیص داده نشده باشند.»

این یافته ها نشان داد که افراد مبتلا به شیزوفرنی طولانی مدت، سه برابر بیشتر از جمعیت عمومی، به دیابت مبتلا می شوند. مواردی مانند عادات رژیم غذایی و ورزش ضعیف در این گروه و همچنین استفاده از داروهای ضد روان پریشی، علت این امر هستند.

برای این مطالعه، تیم تحقیق، داده های ۱۶ مطالعه در مورد ۷۳۱ فرد مبتلا به شیزوفرنی و ۶۱۴ نفر از جمعیت عمومی را مورد بررسی قراردادند.

آزمایش خون نشان داد که در مقایسه با افراد سالم، افراد مبتلا به شیزوفرنی، سطح بالاتری از انسولین و مقاومت به انسولین داشتند که خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را افزایش می دهد. عوامل دیگری که ممکن است خطر ابتلا به دیابت را افزایش دهد عبارتند از تولد نوزاد نارس، وزن کم هنگام تولد و استرس حاصل از پیشرفت شیزوفرنی که سطوح کورتیزول (هورمون استرس) را افزایش می دهد.

پیلینگر اشاره کرد: «مطالعه ما بر اهمیت توجه به سلامت جسمی در شروع بیماری شیزوفرنی تاکید دارد و خواستار یک رویکرد جامع تر برای مدیریت آن است که سلامت جسمی و روانی را شامل شود.»