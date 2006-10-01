براي شكست پرسپوليس به ميدان مي رويم/ قدرت بدني و مهاجمان سرعتي نقطه برتري پيكان هستند

سرپرست باشگاه پيكان با بيان اين مطلب به خبرنگارمهر افزود: بازيكنان پيكان پس از پيروزي هفته گذشته مقابل راه آهن از روحيه بالايي برخوردارند و براي ارائه يك بازي خوب و تماشاگرپسند و كسب نتيجه مطلوب دراين ديدار از انگيزه بالايي برخوردارند و اميدوارم فردا تماشاگران ازفوتبال گروهي تيم پيكان لذت ببرند.



ثنايي با بيان اينكه پرسپوليس ازجمله تيم هاي باسابقه و پرطرفدارفوتبال كشوراست و بازي مقابل اين تيم وهواداران پرشمارآن آسان نخواهد بود، تصريح كرد: پرسپوليس با وجود اينكه ازبازيكنان باتجربه ومطرحي برخوردار است ولي داراي نقاط ضعفي است كه كادرفني با مرور فيلم بازيهاي قبلي، نكات لازم را به بازيكنان گوشزد كرده اند و اميدوارم بتوانيم در بازي فردا ازاين نقاط ضعف براي پيروزي در اين ديدار استفاده كنيم .

سرپرست باشگاه پيكان با تاكيد براينكه دربازي فردا مقابل پرسپوليس به هيچ وجه چهره تدافعي نخواهيم داشت، تصريح كرد : پيكان تيم جوان وهجومي است كه قدرت بدني و داشتن مهاجمان سرعتي نقطه قوت تيم ما به شمار مي رود و اطمينان داشته باشيد تيم پرسپوليس ازدقيقه 60 به بعد درمهار بازيكنان ما با مشكل روبرو خواهد شد.



وي درپايان ابراز اميدواري كرد هردوتيم با ارائه فوتبالي زيبا وهجومي مبتني بر رعايت اخلاق و احترام به رقيب بتوانند رضايت تماشاگران اين ديدار را جلب كنند .