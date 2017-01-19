شهردار صومعه سرا باید پاسخگوی هرگونه نابسامانی در حوزه شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور غروب چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک که در دفتر فرمانداری شهرستان صومعه سرا برگزار شد با اشاره به افزایش میزان تصادفات منجر به فوت در این شهرستان، اظهار کرد: باید افزایش میزان تصادفات در شهرستان صومعه سرا علت یابی شود.

وی با تأکید بر انجام کار کارشناسی از سوی مسئولان مربوطه در این زمینه، افزود: متاسفانه وقوع یک حادثه رانندگی بسیاری از دستگاه ها اعم از بهداشت و درمان، بیمارستان، اورژانس، بهزیستی و... را درگیر کرده و خسارات جبران ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه هنوز تحلیل درستی از علت وقوع این حوادث در شهرستان وجود ندارد، گفت: با توجه به اینکه میزان آگاهی مردم شهرستان در همه زمینه ها به ویژه حوزه راهنمایی و رانندگی بسیار بالا بوده باید به دنبال علت دیگری برای بروز حوادث رانندگی باشیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه روستایی در بحث ترافیک و تلفات انسانی بیش از حوزه شهری درگیر است، خاطرنشان کرد: قطعا وجود برخی نواقص سبب ایجاد این حوادث بوده که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

اسماعیل پور در ادامه از بخشداران و مسئولان راهداری شهرستان درخواست کرد تا با بازدید میدانی نقاط حادثه خیز در سطح روستاها را شناسایی کرده و در جهت رفع آن اقدام کنند.

وی همچنین به ابتر ماندن بسیاری از مصوبات شورای ترافیک از سوی شهرداری و شهردار صومعه سرا اشاره و تأکید کرد: شهردار صومعه سرا باید پاسخگوی بروز هرگونه نابسامانی در حوزه شهری باشد.