همایش دو روزه «عفاف و حجاب اسلامی» در شفت برگزار می شود

سید امیر مصباح درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بیش از ۱۰ برنامه فرهنگی و هنری در طول ایام الله دهه فجر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا دراجرای برنامه های این دهه تبیین اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد، افزود: برگزاری همایش دو روزه با موضوع «عفاف و حجاب اسلامی» توسط انجمن قرآن و عترت اداره فرهنگ و راشاد اسلامی شفت از شاخص ترین برنامه های این دهه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت به برخی از برنامه های این اداره در ایام الله دهه فجر اشاره و خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه عکس روزهای انقلاب، نمایشگاه کتاب با موضوع انقلاب اسلامی، اهدای کتاب به دستگاه ها و مراکز فرهنگی، پخش فیلم های روز کشور و همچنین فیلم هایی با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دیدار با خانواده های شهدا بخش دیگری از برنامه های این دهه است.

وی همچنین به برگزاری مسابقه قرآنی در دو بخش حفظ و ترتیل در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و بزرگسالان، مسابقه کتابخوانی با موضوع انقلابی گری و دهه فجر و مسابقه عکس «حماسه حضور» از راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان شفت اشاره کرد.

مصباح با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با پیروزی خود معادلات قدرت در جهان را برهم زد، تصریح کرد: برای بدست آوردن این پیروزی، اقتدار و عزت ملی هزینه بسیار پرداخت شده و جوانان زیادی را از دست داده ایم.

وی حفظ و حراست از اهداف، آرمان و دستاوردهای انقلاب اسلامی را وظیفه همگان به ویژه مسئولان نظام عنوان کرد و یادآورشد: به عنوان یک دستگاه فرهنگی به منظور انتقال فرهنگ انقلاب و انقلابی گری به فرموده مقام معظم رهبری باید برنامه ریزی مناسب در جهت تبیین صحیح اهداف انقلاب برای جامعه به ویژه نسل جوان داشته باشیم.