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۳۰ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۹

با حضور ۳۰ ورزشکار؛

مسابقات انتخابی تیم بوکس نونهالان گیلان برگزار می شود

مسابقات انتخابی تیم بوکس نونهالان گیلان برگزار می شود

رشت- دبیر هیأت بوکس گیلان با اشاره به برگزاری پنجمین فستیوال بوکس نونهالان کشور در استان، از برگزاری مسابقات انتخابی برای تعیین ترکیب نهایی تیم گیلان با حضور ۳۰ بوکسور خبر داد.

علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم نونهالان بوکس گیلان بعدازظهر امروز (پنج شنبه ۳۰ دی ماه) در شهرستان رشت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پنجمین فستیوال بوکس نونهالان کشور از ۱۲ بهمن ماه به مدت چهار روز در استان گیلان به میزبانی شهرستان صومعه سرا برگزار می شود، افزود: با پایان یافتن اردوی آماده سازی تیم منتخب بوکس نونهالان گیلان، مسابقات انتخابی برای مشخص شدن ترکیب نهایی تیم برگزار می شود.

دبیر هیأت بوکس گیلان با اشاره به حضور ۳۰ بوکسور نونهال در مسابقات انتخابی، خاطرنشان کرد: زمان برگزاری این مسابقات ساعت ۱۵ بعدازظهر روز پنج شنبه در سالن هیأت بوکس شهرستان رشت است.

به گفته این مسئول مسابقات در ۱۷ وزن برگزار و در پایان نیز ۱۰ بوکسور برای حضور در ترکیب تیم بوکس نونهالان استان گیلان انتخاب می شوند.

کد مطلب 3881279

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