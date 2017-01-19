به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری شامگاه چهارشنبه در همایش ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: امروز در دنیای پر تلاطم باید در مسیر مبانی دینی و معرفتی گامهای موثری برداریم چرا که جوانان ما امروز بیش از هر زمان دیگر به مباحث دینی نیازمند هستند.
وی با بیان اینکه امروز برای عبور از بحرانهای اجتماعی نیازمند بازگشت به مبانی دینی و معرفتی، مسجد و حوزههای علمیه هستیم، افزود: امروز با گسترش وسایل ارتباطات جمعی تنها یک عده سخنور و عدهای شنونده نیستند، بلکه افراد بسیاری با بهرهگیری از این ابزارها تریبونی برای سخن گفتن دارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز برخی از شبکههای اجتماعی و کانالها هزاران و میلیونها نفر مخاطب دارند، افزود: امروز شاهدیم که ۴۰ میلیون نفر در شبکههای مختلف اجتماعی در حال تبادل اطلاعات هستند و بر اساس آمارها روزانه بیش از سه میلیون خبر در این شبکهها منتشر میشود.
بیش از ۱۶۰ هزار کانال انحرافی و فاسد در کشور بسته شد
وی اظهار داشت: بیش از ۱۶۰ هزار کانال انحرافی و فاسد در کشور بسته شد اما واقعیت این است که ما باید به جای تفکر بستن به دنبال تولید محتوا در شبکههای اجتماعی باشیم.
صالحی امیری گفت: دولت اعتقادی به انسداد شبکههای اجتماعی ندارد اما به دنبال پالایش آنها است.
وی تأکید کرد: حوزه علمیه امروز نیازمند بازنگری در استفاده از فضاهای مجازی در امر تبلیغ است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه امروز یک روحانی تنها در مسجد نباید تبلیغ کند، افزود: امروز با بهرهگیری از وسایل ارتباط جمعی میتوان میلیونها نفر را با خود همراه کرد.
وی تصریح کرد: نسل جوان ما در حوزه معرفتی مشکلی ندارند و جوانان ما به خداوند، اهل بیت(ع) و مبانی دینی اعتقاد عمیق دارند که این سرمایه بزرگی برای مبلغان نیز هست.
صالحی امیری با تأکید بر بازنگری در شیوههای تبلیغ نیز بیان داشت: امروز با سیلی از آسیبهای اجتماعی در جامعه روبرو هستیم که مقام معظم رهبری از شنیدن گزارش آسیبهای اجتماعی کشور بسیار ناراحت شدند.
به پشتوانه مرجعیت و روحانیت نیازمندیم
وی ادامه داد: ما به عنوان دولت وظیفه خود میدانیم که به کمک حوزههای علمیه بیاییم اما حل همه مشکلات از توان دولت خارج است و دولت به تنهایی توانایی حل مشکلات کشور را ندارد و به پشتوانه مرجعیت و روحانیت نیازمندیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت به مراجع و علما نیاز مبرم دارد، افزود: این امر تشریفاتی نیست بلکه برای انجام صحیح امور است.
وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۰ حوزه مختلف فرهنگی فعالیت دارد، گفت: امروز ۲۳ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در سراسر کشور ساماندهی شدند و ۵۰ میلیارد تومان در حوزه فعالیتهای فرهنگی در مساجد هزینه میکنیم که این آمارها نیاز جامعه را برآورد نمیکند.
صالحی امیری بیان داشت: در حوزه سازمان فرهنگ و ارتباطات برای توسعه فرهنگ اسلامی و ایرانی در دنیا در ۶۰ نقطه در حال رایزنی هستیم.
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