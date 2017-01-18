اوباما: ولادیمیر پوتین به «روحیه خصمانه» بازگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا تنها دو روز مانده به اتمام دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود در کاخ سفید برای آخرین بار با حضور در جمع خبرنگاران مطبوعات و رسانه های مختلف به پرسشهای آنان پاسخ داد.

اوباما این کنفرانس مطبوعاتی را با صحبت پیرامون نقش و اهمیت روزنامه نگارانی آغاز کرد که به زعم وی، «دولت را به ارائه بهتر وظایف خود وادار می سازند» و در پاسخ به پرسش نخست خبرنگاران در خصوص علت کاهش محکومیت «چلسی منینگ» نظامی آمریکایی متهم به جاسوسی گفت که «وی دوران محکومیت زندان خود را سپری کرده و محکومیت تعیین شده برای وی بیش از حد بوده است».

اوباما در ادامه با انتقاد از «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود به دلیل «بازگشت به روحیه خصمانه» گفت که «با بازگشت پوتین به کاخ کرملین، گفتمان ضد آمریکایی مسکو تقویت شده است» و تمدید تحریمها علیه روسیه را به تحولات اوکراین مرتبط دانست.

وی مدعی شد که برقراری روابط سازنده میان آمریکا و روسیه در راستای مصالح جهانی است؛ اما بازگشت روسیه به این «روحیه خصمانه» در دوران ریاست جمهوری پوتین این روند را دشوار ساخته است.

رئیس جمهور در حال کناره گیری آمریکا همچنین مدعی نقش این کشور به عنوان ضامن «عدم تهاجم کشورهای بزرگ به کشورهای کوچک» شد زیرا به ادعای وی، «آمریکا بزرگترین و قدرتمندترین کشور و دموکراسی در جهان است و از این رو، چنانچه آمریکا برای حراست از ارزشها ایستادگی نکند، به احتمال قوی کشورهایی همچون چین و یا روسیه این کار را نخواهند کرد».

اوباما در پاسخ به پرسشی در خصوص تلاش برای حفظ میراث خود در دوران ریاست جمهوری ترامپ گفت که «حرکت و عمل ترامپ در راستای چشم انداز و ارزشهای موردنظر خود اقدامی مناسب و بجاست» و اشاره کرد که ترامپ با ورود به کاخ سفید و مواجهه با پیچیدگیهای موضوعات مختلف «به همان نتیجه ای خواهد رسید که او [اوباما] پیش از این رسیده بود».

رئیس جمهور کنونی آمریکا همچنین با ابراز نگرانی عمیق پیرامون «موضوع اسرائیل- فلسطین» گفت: «وضع موجود برای اسرائیل ناپایدار و خطرناک و برای فلسطینیان،‌ منطقه و امنیت ملی آمریکا بد و مضر است».

وی در ادامه به جز «راه حل دو دولت» گزینه دیگری را برای حل مناقشه «اسرائیل- فلسطین» ممکن ندانست؛ اما افزود که ترامپ و تیم وی سیاست و خط مشی جدیدی برخواهند گزید.

اوباما در توضیح دلایل پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا گفت که «بسیاری از آمریکائیان به این دلیل به ترامپ رأی داده اند که احساس می کردند مورد فراموشی و غفلت قرار گرفته اند و از حقوق خود محروم شده اند».