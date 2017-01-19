ارز آور بودن صنعت گردشگری موجب رفع مشکل بیکاری جوانان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مرادی در نوزدهمین جلسه کمیسیون گردشگری که شامگاه چهارشنبه ۲۹ دی ماه در اتاق بازرگانی سنندج برگزار شد، گفت: سفر کردن آینه جامعه بشری است و مردم در این سفر ها می توانند انسان ها و تمدن های بشری بزرگ را شناسایی کند.

وی افزود: کردستان تمام ظرفیت های لازم برای جذب گردشگر را دارد اما متاسفانه بی توجهی مسئولان موجب شده تا این صنعت در استان کم رنگ باشد.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تاکید به کار کردن در حوزه گردشگری به عنوان یک اولویت در استان کردستان، عنوان کرد: به دلیل ارز آور بودن صنعت گردشگری و توریسم می توان از بیکاری جوانان جلو گیری و برای آنان درآمدزایی کرد.

مرادی گفت: کردستان سرزمین چهار فصل همیشه به صنعت توریست تقاضا داشته است و توجه بیشتر به حوزه گردشگری ، تقویت صنعت توریست درمانی و گردشگری طبیعی می‌تواند توانایی‌ های خود را به مردم سایر نقاط کشور و جهان بشناساند و در کل موجب توسعه کشور شود.

وی به مرزی‌ بودن استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: هم‌ مرز بودن کردستان با اقلیم عراق این ظرفیت را برای ما ایجاد کرده که صنعت توریست درمانی را با توجه به نیازی که از سوی مردم این کشور به این حوزه وجود دارد توسعه داده شود.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس با بیان اینکه نباید امیدی به کسب درآمد تک محصولی از فروش ذخائر نفتی داشت ، افزود: به علت خام‌ فروشی نفت بسیاری از ذخائر متعلق به آیندگان را از دست خواهیم داد.