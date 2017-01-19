شیب غیر استاندارد شهر ملارد مدیریت آب های سطحی را دشوار کرده است

محبوب اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت اصول شهرسازی در تسهیل ارائه خدمات به مردم و شهروندان، اظهار داشت: در شهرها و مناطقی که قواعد فنی و مهندسی شهرسازی با ضریب مطلوب و شایسته ای لحاظ شده، از دامنه بروز مشکلات و نارسایی ها نیز کاسته می شود.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:متأسفانه در طول دو دهه گذشته، عدم توجه به اصول و قواعد شهرسازی در این منطقه و مهاجرپذیری و ساخت و سازهای غیرمجاز باعث شده به تدریج وضعیتی در شهر حاکم شود که ارائه خدمات در برخی از حوزه ها تحت الشعاع قرار گیرد.

وی افزود:یکی از مشکلات فعلی در شهر ملارد به هدایت آب های سطحی معطوف می شود که به دلیل عدم لحاظ شدن شیب لازم، امکان اِعمال مدیریت صحیح را دشوار ساخته است.

اکبری عنوان کرد:با افزایش بارندگی ها در فصول خاصی از سال همچون پاییز و زمستان، ایجاد آب گرفتگی ها در سطح شهر نیز تشدید می شود و در چنین شرایطی، مسیر تردد و عبور و مرور مردم ساکن در برخی نقاط شهر نیز دشوار می شود.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد:اقداماتی همچون طراحی و احداث اَنهار جدید و بازسازی نهرهای قدیمی و فرسوده، جدول کشی و ...از نمونه دستورکارها و تدابیری به شمار می رود که در دوره چهارم مدیریت شهری ملارد عملیاتی شده که تا حدودی از تشدید مشکلات و چالش های مرتبط با این عرصه، پیشگیری کرده است.

وی افزود:یکی از امیدواری های مدیریت شهری در خصوص هدایت آب های سطحی به بهره برداری از فاضلاب شهری معطوف می شد که گمان می رفت با افتتاح این پروژه، توفیقات شایسته و تأثیرگذاری در دفع آب های سطحی بدست آید.

اکبری عنوان کرد:شرکت آبفا اعلام کرده که طبق ضوابط موجود، امکان هدایت آب های سطحی در چنین قالب و ساز وکاری میسر نیست.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد یادآور شد:امیدواریم در آینده با تقویت بنیه مالی مدیریت شهری و اجرای طرح ها و تدابیر هر چه بیشتر، مشکلات عرصه مذکور به حداقل ممکن کاهش یابد.