توسعه سیستم های کنترل آلایندگی درشهرستان قدس با جدیت دنبال می شود

حسین بیگلری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش اداره محیط زیست شهرستان قدس برای حفظ سلامت زیست محیطی این منطقه اظهار داشت:یکی از مولفه های تأثیرگذار در حصول این امر خطیر به پایش و سنجش منظم و اصولی فعالیتِ واحدهای تولیدی و صنعتی معطوف می شود.

وی افزود:با عنایت به تمرکز و تکثر فعالیت های صنعتی در شهرستان قدس، تلاش می شود با نصب و تعبیه سیستم های کنترل آلایندگی، سنجش اصولیِ لازم، به صورت آنلاین محقق و عملیاتی شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس عنوان کرد:در حال حاضر از ۱۰ واحد صنعتی بزرگ مستقر در این شهرستان، چهار مرکز به سیستم های مذکور تجیهز شده اند.

وی افزود:تلاش می شود ظرف دو سال آینده، سایر واحدها نیز به سیستم های اشاره شده مجهز شوند که حصول این امر در حفظ سلامت زیست محیطی و کنترل مخاطرات احتمالی نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

بیگلری گفت:بازرسی های منظم و مکرر از واحدهای صنعتی از دیگر دستورکارهایی است که به واسطه آن، ارزیابی و سنجش ضریب آلایندگی ها محقق می شود.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان قدس عنوان کرد:با تدابیر وتمهیدات اتخاذ شده، به صورت میانگین ۱۴۰ بازدید و بازرسی از مراکز صنعتی و تولیدی در این منطقه اجرایی می شود.

وی یادآور شد:نظارت ها به صورت روزانه و دوره ای انجام می پذیرد و امیدواریم با همگرایی و تعامل مثبت و سازنده موجود، به توفیقات هر چه بیشتری نیز در این عرصه نائل شویم.