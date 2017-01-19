تقابل مواضع «نیکی هیلی» و «دونالد ترامپ» در حوزه سیاست خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نیکی هیلی» فرماندار ایالت کارولینای جنوبی که یک ستاره نوظهور در حزب جمهوریخواه بشمار می رود، روز چهارشنبه در جلسه استماع «کمیته روابط خارجی» مجلس سنا به پرسشهایی در خصوص بی تجربگی وی در عرصه سیاست خارجی پاسخ داد.

این فرماندار جمهوریخواه آمریکا که از سوی «دونالد ترامپ» برای تصدی پُست نمایندگی این کشور در سازمان ملل نامزد شده است، در این جلسه گفت که «همواره در کنار اسرائیل خواهد ایستاد» و در برابر روسیه موضعی تند و سازش ناپذیر اتخاذ خواهد کرد؛ مواضعی که با رویکردهای اعلانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در تقابل قرار می گیرد.

نیکی هیلی در آغاز خطاب به اعضای کمیته روابط خارجی سنا در خصوص قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل- «محکومیت شهرک سازی های اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین»- سخن گفت و از تصمیم دولت اوباما برای خودداری از دادن رأی منفی به این قطعنامه انتقاد کرد.

این فرماندار کارولینای جنوبی با اذعان به بی تجربگی خود در حوزه سیاست خارجی گفت که می تواند چشم انداز تازه ای را به سازمان ملل عرضه کند.

وی به «جین شاهین» سناتور دموکرات‌ ایالت نیوهمپشایر اطمینان داد که برای اقناع رئیس جمهور منتخب آمریکا در خصوص اهمیت سازمان ملل و تغییر نظر وی پیرامون موضوعاتی همچون ناتو- که به باور هیلی، «اتحادی ارزشمند و شایان توجه است»- تلاش خواهد کرد.

نیکی هیلی ضمن فاصله گرفتن از نگرش مثبت ترامپ نسبت به «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، در موافقت با «تاد یانگ» سناتور جمهوریخواه ایالت ایندیانا مدعی شد که روسیه در «نسل کشی» که در حال حاضر در سوریه جریان دارد، همدست است. وی همچنین گفت که «ما باید کاملاً برای آنها [روسیه] روشن سازیم که لغو هرگونه تحریمی از سوی آمریکا مستلزم برداشتن گامهای مثبت از جانب روسیه است».

گفتنی است که به رغم موافقت نیکی هیلی با دونالد ترامپ بر سر لزوم کمک آمریکا به روسیه در نبرد علیه داعش،‌ هیلی تأکید کرد که «ما [آمریکا] نمی توانیم به روسها اعتماد کنیم و لازم است که همچنان جوانب احتیاط را رعایت نمائیم».

شایان ذکر است که اعلام نامزدی نیکی هیلی برای جانشینی «سامانتا پاور» در سازمان ملل از سوی دونالد ترامپ، شگفتی همگان را برانگیخت؛ زیرا این فرماندار آمریکایی بخشی از تشکیلات جمهوریخواهانی بود که طی رقابتهای انتخاباتی سال گذشته با ترامپ مخالفت می کردند.