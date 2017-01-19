زندگی پرستار ایثارگر با مرگ هم متوقف نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت دکتر سیدامیرمحسن ضیائی بدین شرح است: «درگذشت عضو داوطلب جمعیت هلال احمر بافق خبری تلخ و پایان ۱۳ سال همکاری داوطلبانه با نهادی مردمی برای پرستار جوان بافقی بود. اما خبر مسرت‌بخش اینکه زندگی نوع‌دوستانه داوطلب ایثارگر هلال‌احمر با مرگ هم متوقف نشد. اهدای اعضای بدن پرستار داوطلب جمعیت هلال احمر؛ زنده یاد سمیه تفکری، پرستار ٣٣ساله بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) بافق، پس از مرگ مغزی به بیماران نیازمند ادامه راهی بود که این عضو جوان بیش از یک دهه در کنار خانواده جمعیت هلال احمر پیموده بود. راه ازخودگذشتن و تسکین دردهای دیگران؛ راه بی‌بدیل انسانیت و مهربانی.

اینجانب درگذشت این عضو فداکار هلال احمر را به خانواده ایشان و همه همکاران گرامی‌اش تسلیت می‌گویم و از خداوند منان برای روح آن مرحومه طلب آمرزش و آرامش دارم.»